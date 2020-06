El presidente de la CND presentó su renuncia tras pedido del Poder Ejecutivo

Política

El presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Miguel Loinaz, presentó su renuncia tras pedido del Poder Ejecutivo, según informó Telemundo y confirmó Montevideo Portal en base a fuentes del gobierno.

El pasado jueves, según informó el semanario Búsqueda, Miguel Loinaz contrató a su pareja como asistente personal y luego dio marcha atrás al constatar que hacerlo era ilegal.

Loinaz había dispuesto que su pareja tuviera un escritorio para llevarle "los papeles" de su actividad privada porque si no, tendría que ausentarse muy seguido de la oficina para ir al estudio jurídico a despachar esos asuntos, dijo entrevistado por el citado semanario, en nota que fue publicada este jueves.

"Yo no tengo ningún trabajo full time, el único que tiene trabajo full time es el gerente general. Pero, además, yo me dedico full time. A ver, yo tengo que seguir manteniendo mi vida. Cualquier director en cualquier lado, hasta el presidente de la República sigue manteniendo su vida, no importa en donde estemos. Y yo sigo manteniendo mi vida ordenada, pero tengo mis obligaciones para cumplir", dijo en la citada entrevista.

La mujer firmó el 11 de mayo un contrato de trabajo a término para esa función con una remuneración mensual de $ 113.356 nominales, según una resolución de Directorio a la que accedió Búsqueda. Luego, su pareja presentó su renuncia al cargo por "decisión voluntaria e indeclinable" desde la fecha en que había sido designada y que por lo tanto no representaría ninguna erogación para la CND.

Loinaz dijo al semanario que la contrató porque cuando ingresó a la CND no tenía personal de secretaría. Sin embargo, a los pocos días un director le comentó que eso "no se podía", algo que dijo desconocer. Agregó que la mujer trabajó siempre como asesora suya.

El semanario agrega que la mujer sigue desempeñando funciones pero sin cobrar y que la contratación se realizó no por motivos económicos sino porque ambos querían "estar cerca".