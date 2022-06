El plan de gobierno sobre seguridad, “que nadie conoce, está fracasando”, según Bergara

Política

No va como gustaría

El senador del Frente Amplio (FA) respondió al secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, quien llamó a “no dejarse arrastrar por el bullicio” de un partido político “que quiere exorcizar su fracaso e ir por la revancha”.

“En primer lugar, no me extraña que una frase de ese tipo, tan polarizante y que va en contra de la sensibilidad política de los uruguayos, provenga de Sanguinetti”, arremetió Bergara. Así, el expresidente del Banco Central (BCU) indicó que quienes hoy están en el gobierno, cuando eran oposición, “utilizaron de manera lamentablemente demagógica el tema de la seguridad como un factor con perspectiva electoral”.

Al respecto, el legislador remarcó que el FA “no tiene esa visión”, ya que entienden que es un tema “demasiado importante” para la sociedad uruguaya. “Involucra vidas humanas, involucra sentimientos muy fuertes” de la población, insistió.

“Lo que sí estamos en la obligación es marcar cuando una política está fracasando, cuando no se están resolviendo los temas, cuando no se encara la situación adecuadamente. Nosotros tuvimos una discusión sobre esto con respecto al tema de la baja de delitos y la Ley de Urgente Consideración (LUC), cuando discutimos en el referéndum, en donde nosotros decíamos que la baja de delitos tiene que ver con la pandemia, con la menor movilidad social, mientras que el gobierno trataba de argumentar de que la bajada de delitos era por un cambio en el talante de la acción policial y del Ministerio del Interior y los artículos más represivos de la LUC. Lamentablemente la vida está mostrando que no fue así. Apenas pasa la percepción de la emergencia sanitaria y se vuelve una mayor normalidad en la movilidad social, los delitos volvieron a crecer dramáticamente. Mayo, que acaba de terminar, está entre los tres meses de más homicidios desde que se llevan registros”, analizó Bergara.

No obstante, consideró “absurdo” mantener una posición antagónica sobre el tema con el gobierno. Lo que el FA quiere es “marcar” —y lo harán en la comparecencia del ministro Luis Alberto Heber el próximo 7 de junio— que su plan, “que nadie conoce, está fracasando” porque, según el frenteamplista, “está leyendo mal la realidad”. “Con la LUC y pegar dos gritos en la policía no se resuelven los temas de seguridad; soslayando la situación en las cárceles y debilitando la rehabilitación no se ayuda en nada a los temas de seguridad”, atacó Bergara y reafirmó que desde su fuerza política apuntan, por lo tanto, “a un cambio de políticas”.

“Eso lo hacemos con responsabilidad, no para cobrar ‘vengativamente’ —como dice Sanguinetti— ningún aspecto, que reitero, le es tan importante, tan sensible, tan caro a la sociedad uruguaya”, señaló el senador.

Finalmente, Bergara desestimó “totalmente” la “tónica de buscar polarizaciones baratas” como la que hace el expresidente Sanguinetti. “Fue [el talante] de ellos cuando fuimos gobierno, que se utilizó el tema seguridad con demagogia electoral; nosotros no tenemos ese talante”, manifestó el legislador.

Los dichos de Sanguinetti

El expresidente dedicó su última columna en la publicación partidaria Correo de los viernes a la seguridad pública y a las críticas que la oposición le hace al Gobierno por su manejo del tema.

Titulada “¿Escalada generalizada?”, la pieza de opinión critica que el Frente Amplio (FA) “procura instalar la idea” de que la coalición multicolor “está fracasando” en el tema mencionado, así como que también que el país está ante una “escalada generalizada”. La oposición “ha sido tradicionalmente eficaz en esos montajes publicitarios, la generación de microclimas psicológicos y la construcción, a partir de algunos hechos ciertos, de panoramas artificiales, que no se corresponden con la realidad”, arremetió el exmandatario.

De esta manera, Sanguinetti increpó que “quien no posee la menor autoridad” para referirse al tema es el Frente Amplio: “Llegaron en 2004 con 7.000 rapiñas y terminaron con 30.636”, comentó, mientras matizó que 2021 terminó con 24.862, “o sea un 18,8 % menos”. En materia de hurtos, comenzaron 89.000 y terminaron con casi 140.000, mientras que el año pasado hubo 112.097, un 20 % menos, profundizó el secretario general del Partido Colorado en el documento.

En homicidios, empezaron con 200 y terminaron con 393 en 2019. En 2021 hubo 300, 23,7 % menos, continúa la columna.

“Queda claro que los críticos fueron los titulares de un estrepitoso fracaso y es notorio que en los dos últimos años bajó el conjunto de los delitos”, apuntó Sanguinetti.

A su vez, respecto a los “crímenes muy horrendos” —así los calificó el expresidente— que se están “experimentando en los últimos meses”, se deben a una “inexplicable violencia familiar” o “claramente se identifican con el narcotráfico” por sus características y “crueldad”.

“Si vamos a los números, en el primer trimestre de este año, comparado con el de 2019, en hurtos pasaron de 36.508 a 30.444 y en rapiñas de 8.527 a 6.463. En homicidios es verdad que aumentaron de 83 a 96. En este mes de mayo hubo 37, lo mismo que en 2019. Naturalmente, un trimestre no es una medida muy relevante, pero en todo caso es indicativa de que no estamos ante el ‘infierno tan temido’”, manifestó Sanguinetti, rememorando también el “célebre título” de la novela de Juan Carlos Onetti.

Lo que para el secretario general del Partido Colorado es “incuestionable” es que el crimen organizado “está golpeado”. Como consecuencia, las batallas por el territorio “se han hecho cruentas”, señaló. Según expresó, los homicidios “están concentrados en solo 6 de las 25” seccionales policiales, lo que “focaliza” el tema; mientras tanto, se han cerrado 2.500 bocas de droga “y se seguirá en su persecución”, enfatizó Sanguinetti.

“Por lo menos hay un plan de combate al narco, que ya ha dado resultados, porque aumentaron las incautaciones y los cierres de bocas. En 2019 el (entonces) propio Fiscal (de Corte, Jorge) Díaz afirmó que desde 2009 no lo había. Bien se sabe que el narcotráfico es un flagelo que el mundo no ha podido erradicar y que en nuestro país creció exponencialmente. (…) Desgraciadamente, se corre de atrás y todo el tiempo escuchamos el reclamo dramático de familias angustiadas por un joven que ha caído en la adicción”, se explayó el político.

Para Sanguinetti, en Uruguay hay que “sincerar esa situación”. A modo de ejemplo, instó a “hacer el balance” de las normas sobre marihuana y cuáles han sido sus resultados.

No obstante, se refirió nuevamente al título de la columna y subrayó que “está objetivamente demostrado” que el país no ha caído en una escalada del delito, a pesar de que “estos días hayan sido malos”. “Malos sí, pero no peores que algunos de los últimos años”, acotó.

“La baja general de los delitos en estos dos años de gobierno es un hecho. La violencia de un narcotráfico crecido en la última década es otro hecho. Que la policía está dando una gran batalla, nadie puede dudarlo. Es la hora, entonces, de no dejarse arrastrar por el bullicio de un Frente Amplio que quiere exorcizar su fracaso e ir por la revancha. Y persistir en el camino que abrió el inolvidable Guapo Larrañaga”, finalizó Sanguinetti en su texto.

