El paso a paso de cómo Cosse logró la visita de Lula, según la IM

La visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la Intendencia de Montevideo (IM) para una reunión con Carolina Cosse y un acto posterior convocado, entre otros, por el Frente Amplio (FA), generó reclamos del Partido Nacional, pero también despertó disputas internas en la coalición de izquierda.

¿Cómo se gestó la vista de Lula da Silva al Palacio Municipal ubicado sobre la avenida 18 de Julio y Ejido? Fuentes de la Intendencia de Montevideo afirmaron a Montevideo Portal que la invitación al presidente norteño “se cursó al Gobierno de Brasil, como todo acto protocolar”, y que el trámite inició por medio de la Embajada de Brasil en Uruguay.

Según las fuentes, tras un conjunto de reuniones y gestiones que iniciaron dos semanas antes del arribo de Lula da Silva a Uruguay, la visita fue confirmada el sábado 21.

Además, los consultados afirmaron que fue invitada al evento la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; los presidentes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria; los ocho alcaldes de los Municipios de Montevideo; representantes del PIT-CNT; Fucvam; el contador Enrique Iglesias y distintos legisladores.

La cronología

El Ministerio de Relaciones Exteriores había confirmado la visita de Lula el día 6 de enero, tras aceptar la invitación del presidente Luis Lacalle Pou.

Según dijeron las fuentes de la Comuna, el día 9 de enero hubo una llamada telefónica con el embajador de Brasil en el Uruguay, Marcos Raposo Lopes, a quien se le trasladó la propuesta de hacerle entrega al jefe de Estado el reconocimiento “Más verde”, por su actividad en defensa del medioambiente.

Al día siguiente, según la Comuna, la División Relaciones Internacionales y Cooperación, encabezada por Fabiana Goyeneche, envió una nota formal a la Embajada de Brasil, que incluye propuesta de entrega de reconocimiento “Más verde” y su justificación. La Embajada manifestó tres días después que había elevado la propuesta a Presidencia de Brasil para su consideración.

Unos días después, el 18 de enero, Carolina Cosse entró directo en las gestiones, cuando estuvo reunida con representantes de Protocolo de la Cancillería de Brasil. En el encuentro estuvieron el jefe de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino, Mauro Furlan; y la subjefa, Mirtes Sobreira, que vinieron a Montevideo como una avanzada para la vista oficial.

En tanto, dos días después de esa reunión, la Intendencia de Montevideo envió una propuesta tentativa de actividades para una eventual visita de Lula, que constaba de tres partes: una reunión privada entre Lula y Cosse; una ceremonia de reconocimiento y la entrega de la distinción “Más verde”; y un saludo en el balcón del Palacio Municipal.

La visita fue confirmada el sábado 21 en una nueva reunión privada entre integrantes de Protocolo de la Cancillería de Brasil y de la División Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo.

Por su parte, desde el último fin de semana y hasta la concreción de la visita hubo reuniones de coordinación con los equipos de seguridad, de protocolo y de comunicación. Entre otros detalles, hubo distintas recorridas de los equipos de la seguridad brasileña para valorar los espacios de la Intendencia y se utilizaron perros para detectar artefactos explosivos y lo necesario para recibir 17 vehículos que compañía la delegación oficial.

Una fuente del Frente Amplio comentó a Montevideo Portal que la llegada de Lula se terminó de “cerrar” en Buenos Aires, con la asistencia de Cosse a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Si bien “no fue de un día para el otro” que la intendenta logró concretar la visita del mandatario brasileño, sí mantuvo varias reuniones en Argentina que lograron afinar detalles. Una vez que todo estaba atado y tenía el visto bueno, decidió comunicarle la decisión al presidente del FA, Fernando Pereira.

Allí le explicó cuál sería la agenda y lo invitó a que participara. Por un tema de tiempos —faltaban 48 horas para que Lula arribara a tierras uruguayas— la coalición de izquierda no pudo discutir el tema a la interna.

Cosse ya venía “masticando” la propuesta desde que se hizo público que Lula estaría en Uruguay. Una vez que avanzó desde el punto de vista institucional y tenía todo confirmado, decidió comunicarlo al presidente del partido.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, calificó de “error” el acto de Lula en la explanada de la IM. Sobre esto, Pereira dijo que “en un partido como el Frente Amplio existen diferencias”, no se “esconden”.

Orsi dijo este jueves en FM Del Sol que “no entendió” de dónde surgió la invitación del Frente Amplio a concurrir al saludo a Lula y afirmó que “se transformó más en un acto que un reconocimiento”.

“Cuando vi la invitación o la convocatoria desde nuestro propio Frente Amplio y no hubo una discusión política, eso quizás genera esa confusión no muy conveniente. Me imagino también para lo que es la delegación de Lula, que él no tenía pensado hacer acto. De verdad, lo dijo ayer”, señaló el intendente de Canelones.

Ante la consulta de si comparte la visión de Orsi, Pereira respondió: “Un 25 de enero, a las 3 de la tarde y con una convocatoria de un día para el otro se juntaron miles de personas. Yo creo que ahí vemos que el Frente Amplio es una fuerza viva y que quiere volver”.

Sobre las palabras de Orsi, desde el entorno de Cosse aseguraron que no las entienden. “Montevideo es la capital del país y viene uno de los líderes políticos más importantes a nivel regional. ¿Qué esperaban? No es nuestra culpa que se haya pensado más rápido y mejor”, aseguró la fuente.

