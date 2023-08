El otro Milei: de niño sufrió palizas, fue golero de Chacarita y trabajó para Eurnekian

Internacionales

Nacido el 22 de octubre de 1970 en la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei es licenciado en Economía por la Universidad de Belgrano y cuenta con otros dos títulos de posgrado.

Antes de su incursión en la política, Milei se desempeñó como asesor económico en diversos organismos, candidatos políticos y últimamente en Aeropuertos Argentina 2000. En esa empresa del grupo Eurnekian fue incluso economista jefe.

En las entrevistas se muestra con chaqueta y corbata, pero en sus actos de campaña se desata al estilo rock star, fama que además adquirió por haber sido parte de una banda de rock en su juventud.

Documento fotográfico de mis tiempos como cantante de la banda Everest. Puro rock and rolling stones... pic.twitter.com/iKRlMQXOk8 — Javier Milei (@JMilei) January 24, 2017

Además, también de joven, fue golero en las divisiones inferiores del club Chacarita Juniors. El portal Infobae consignó parte de su pasaje por ese club a través de testimonios de antiguos compañeros.

“A él lo traen para que forme parte del plantel entre los 13 y los 14 años, puede ser a los 12. Siempre al arco, exactamente igual como es en la vida era de arquero. Se tiraba para todos lados, no le importaba nada, era de esos tipos fuertes, grandote, medio loco, porque le decíamos el Loco Milei. Buen arquero encima”, dijo el exfutbolista Gabriel Bonomi, que integraba la categoría donde Milei atajó.

Antes de eso, en su infancia, Milei sufrió maltrato por padre de su padre, lo que derivó en que se distanciara de él.

En el año 2018, durante una entrevista con el periodista Luis Novaresio, Milei contó que su padre lo golpeaba. “De chico ejercía violencia física sobre mí y estamos hablando de una persona de un metro noventa, no eran palizas normales”, dijo en ese momento, según consignó Perfil. “Todas esas palizas que yo recibía cuando era chico hacen que yo ahora no le tenga miedo a nada. No hay evento que a mí me asuste”, afirmó.

El economista mantiene sí una relación muy cercana con su hermana Karina, a quien define como “el jefe” y que, en los hechos, es su sostén emocional.

En la vida del economista también son muy importantes los perros con los que convive, y a los que saludó el domingo en medio de su discurso tras el triunfo.

“Le quiero dar las gracias, aunque nos les guste, a los periodistas roñosos; a los hijos de cuatro patas”, dijo. Son mastines ingleses y se llaman Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Conan murió en 2017, y el economista ha llegado a tener una relación mística tras su fallecimiento, con la búsqueda de diálogos, según cuenta el libro El Loco, del periodista Juan Luis González.

Milei cumplirá los 53 años el día de las elecciones generales, a las que llegará como el candidato más votado en las primarias (PASO), con discursos radicales antisistema y “anticasta” política tradicional.

El espacio político que encabeza, La Libertad Avanza, sorprendió al ser la fuerza más votada del país el domingo, sobre la coalición opositora Juntos por el Cambio y la oficialista Unión por la Patria.

Sus propuestas de dolarización dominaron la agenda pública durante buena parte de la campaña, aunque otras también generaron conmoción, por la defensa del mercado de compraventa de órganos.

Milei se presenta en sus actos con el tema “Panic Show” de La Renga. “Por favor, no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido / Soy el rey, te devoraré, toda la casta es de mi apetito”, cantó al cerrar su último acto antes de las PASO.

Con información de EFE

