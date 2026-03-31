El ministro Juan Castillo dijo que no estaba enterado de los 70 despidos en Oracle

Montevideo Portal
Luego de que la multinacional tecnológica Oracle despidiera cerca de 70 trabajadores en Uruguay tras una reestructura en la organización del negocio, la situación generó preocupación a nivel laboral y tomó por sorpresa a las autoridades.
Esta situación nunca fue advertida por la multinacional al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por lo que desde la cartera no estaban al tanto de la posibilidad de los despidos, informó el ministro Juan Castillo a Montevideo Portal.
Por el momento no habrá reuniones, ya que la información a la que accedió el MTSS fue por las publicaciones de la prensa. Además, el jerarca remarco que en dicha empresa no hay organización sindical.
La mayor parte de los despidos se concentró en el área de consultoría, donde se contabilizaron 64 salidas, en su mayoría correspondientes a cargos de nivel semi senior.
Dentro de ese grupo, una parte relevante incluía perfiles
técnicos, especialmente desarrolladores. A estos casos se sumaron
desvinculaciones en el equipo vinculado a NetSuite, la plataforma de
gestión empresarial de la compañía, lo que llevó el total de trabajadores
afectados a cerca de 70.
Las decisiones fueron comunicadas mediante reuniones breves, de pocos minutos, tras las cuales los empleados fueron citados a instancias posteriores para avanzar en los detalles de la liquidación. Según se informó, el pago de las indemnizaciones está previsto para concretarse antes del 10 de abril.
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