El gobierno reconoce que no exigir segundo PCR a turistas es "una medida arrojada"

Política

El presidente se refirió, en la entrevista que dio a Telenoche (Canal 4) este miércoles, a los dichos del excoordinador Rafael Radi sobre la decisión del Ejecutivo de no exigir el segundo test de PCR a los que ingresan al pais.

Tal como informáramos, Radi dijo que "es una medida algo arrojada" la tomada por el gobierno sobre el protocolo que deberán seguir ahora los turistas que entren a Uruguay.

Ante esto, Lacalle sostuvo: "Si, es una medida arrojada. En el gobierno se toman a veces medidas arrojadas, que no es a lo loco".

"Ahora, el no haber decretado cuarentena obligatoria en su momento fue una medida arrojada. Si le preguntabas a la opinión pública, perdíamos por goleada", dijo, añadiendo que uno tiene que poner "en la balanza" porque "no todo es blanco o negro", sino que hay que ver "ese matiz de grises".

"(Radi) dijo una cosa que para mi es muy importante y que yo lo sostengo para el tema de los PCR y para todas las acciones y actos de gobierno: 'no exijas lo que no vas a cumplir'. Y nosotros ahora vamos a tener un sinnúmero, ojalá muchos, de turistas llegando al país, que va a ser imposible que se hagan efectivamente el segundo PCR Andar atrás de esos turistas. Con lo cual, no ordenes lo que no vas a cumplir", dijo el mandatario, quien recordó que se aconseja, luego del ingreso al país, que se haga el PCR en el tiempo que se recomendaba.