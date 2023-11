El gobierno chino compartió fotos de todos los expresidentes uruguayos en la Gran Muralla

El presidente Luis Lacalle Pou se encuentra de visita oficial en China y este miércoles se reunió con su homólogo chino Xi Jinping, con quien mantuvo una reunión de dos horas tras la cual ambos gobiernos acordaron “acelerar la construcción de una asociación de libre comercio bilateral” entre ambos países, un paso más rumbo al TLC al que apunta el Ejecutivo uruguayo.

Durante la visita, Hua Chunying, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, compartió momentos claves de la visita oficial en Twitter, con publicaciones hechas íntegramente en idioma español.

El primer posteo realizado por la vocera era uno recordando con fotos a los seis mandatarios uruguayos desde el retorno a la democracia y sus respectivas visitas al país asiático a lo largo de los años.

“La Gran Muralla de Badaling ha sido testigo de la continua profundización de la amistad entre China y el Uruguay. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, seis presidentes sucesivos del Uruguay han subido a la Gran Muralla de Badaling”, señala el tuit con las imágenes de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, Jorge Batlle, Tabaré Vázquez, José Mujica y Luis Lacalle Pou.

En las siguientes publicaciones subió tres fotos de Lacalle Pou con Xi entrando al Gran Salón del Pueblo en Pekín, donde se realizó la “ceremonia de bienvenida en honor del presidente del Uruguay”.

“El presidente Xi Jinping sostuvo una conversación con el presidente del Uruguay Luis Lacalle Pou. El 2023 marca el 35º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países y el 5º aniversario de la incorporación del Uruguay a la Iniciativa de la Franja y la Ruta”, destaca otra publicación.

“El 2023 también coincide con el 30º aniversario de la visita a China del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del sr. presidente y viejo amigo del pueblo chino. Por eso, esta visita del presidente Luis Lacalle Pou a China reviste un importante significado”, señaló la vocera en otro tuit, con las fotos del expresidente y del actual mandatario uruguayo.

El propio presidente chino fue quien dijo este miércoles que Lacalle Herrera era un “viejo amigo del pueblo chino”.

“Ambas partes [China y Uruguay] han de hacer de los vínculos sino-uruguayos un ejemplo de la solidaridad y la cooperación entre países de diferentes tamaños, sistemas y culturas”, indicó la portavoz de la Cancillería china.

“Ambos jefes de Estado anunciaron juntos el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre China y el Uruguay”, escribió Hua, adjuntando una foto del canciller Omar Paganini junto a su homólogo chino, Wang Yi.



El pasado 20 de noviembre, la vocera de la Cancillería china subió un video con el testimonio del embajador uruguayo en China, Fernando Lugris, sobre su vida en el país asiático. “He vivido en el distrito de Chaoyang por más de siete años; lo que vemos aquí es una gran modernización en todo el distrito. Es una ciudad y un distrito con mucho optimismo donde la gente joven es feliz de vivir ahí”, dijo el diplomático, según lo cita el ministerio chino.

Uruguayan Amb. to China Fernando Lugris @FerLUGRIS: “I have been living in #Chaoyang District for 7+ years. What we see here in Chaoyang is a lot of modernisation of the whole district. This is a city & a district with a lot of optimism where young people are happy to live.” pic.twitter.com/zLAk2zt3EK