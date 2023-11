El gabinete de Milei: caras nuevas, varios economistas y viejos conocidos de Macri y Menem

Internacionales

All the president’s men

El presidente será un economista, la canciller será una economista, el ministro de Economía será un economista y hay otro doctor en Ciencias Económicas.

Hay gente de La Libertad Avanza, pero varios nombres que en un momento resonaron, como el de su fiel Ramiro Marra —excandidato de Milei a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires—, no figuran en el futuro gabinete. De hecho, hay varios nombres que confirman el rol de gobierno que tendrá la alianza política entre el expresidente Mauricio Macri y Milei, sellada en el llamado “pacto de Acassuso” por la localidad bonaerense donde vive el líder del PRO.

Además, junto al presidente, las sillas más altas del Poder Ejecutivo estarán ocupadas por cuatro exempleados de Corporación América, el conglomerado económico de Eduardo Eurnekian, exjefe e impulsor de los primeros pasos políticos de Milei.

Estos son los nombres de quienes integraran los ocho (y solamente ocho) ministerios que se formarán tras la reforma administrativa que impulsará Milei a partir del 10 de diciembre, día en que ocupe su nuevo despacho en la Casa Rosada.

Jefe de Gabinete: Nicolás Posse

Creada en la reforma constitucional de 1994, la Jefatura de Gabinete de Ministros es un cargo ministerial (el de mayor rango) que opera como nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Además cumple funciones administrativas, como la coordinación del trabajo de los ministros y la asistencia directa al presidente.

Para este cargo, Milei definió desde un principio a su estrecho colaborador y amigo personal —tal como lo define la prensa argentina— Nicolás Posse, una de las tres personas a las que el presidente electo señala como artífices y orfebres de su victoria, junto a su hermana Karina y al joven Santiago Caputo.

Posse y Milei se conocieron cuando ambos trabajaban en Corporación América (la empresa de Eduardo Eurnekian, concesionaria, entre otras cosas, de varios aeropuertos de Argentina y Uruguay). El futuro jefe de Gabinete se recibió de ingeniero industrial, para luego cursar estudios en la Universidad de Cambridge. Entró en el conglomerado de Eurnekian en 2009 y, según Infobae, continúa siendo empleado de la compañía, aunque sin goce de sueldo, como gerente de la unidad de negocios sur de Aeropuertos Argentina 2000.

De cara a la asunción del 10 de diciembre, Posse tomó el rol de conector entre el equipo de Milei y el gobierno saliente de Alberto Fernández durante la transición. Con un pasado laboral en Red Bull, en Telecom y en Molinos Río de la Plata, su rol en el Ejecutivo argentino será su primer empleo estatal.

Ministro de Economía: Luis Caputo

El edificio de la cartera que por ahora encabeza Sergio Massa queda al lado, cruzando la avenida Hipólito Yrigoyen, de la Casa Rosada. La historia ha dictado que se trata del ministerio más importante y, por eso, la prensa, la sociedad argentina y el mercado esperaron desde el domingo 19 hasta este jueves con ansias saber quién sería el nuevo conductor de la política económica.

Luis Toto Caputo no es ajeno a la vida política, tampoco a las oficinas de gobierno ni al título de ministro. Durante el gobierno de Mauricio Macri fue primero secretario de Finanzas. Luego, por un breve período, ministro de Finanzas y, posteriormente, presidente del Banco Central; sucedió a Federico Sturzenegger, otro de los funcionarios macristas cuyo nombre circulaba como posible ministro de Economía de Milei.

Caputo es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Economía y Finanzas en la Universidad Católica Argentina. Es primo hermano de Nicolás Caputo, cabeza del Grupo Caputo, un conglomerado empresarial dedicado a la construcción, que además fue cónsul de Singapur durante el gobierno de Macri y vicepresidente del partido que este encabezó, Propuesta Republicana (PRO), entre 2005 y 2012.

A su vez, es hermano de Claudio Caputo, expresidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien es padre de Santiago Caputo, considerado uno de los “arquitectos” de la campaña electoral de Milei.

Ministra de Seguridad: Patricia Bullrich

Iba a ser una de las carteras cuya cabeza iba a designar la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, y así lo había dicho varias veces el propio Milei. Finalmente, horas después de que trascendiera el nombre de Caputo para Economía, se supo que quien dirigirá Seguridad no es alguien de La Libertad Avanza, sino que también será de Propuesta Republicana: la excandidata a la presidencia por Juntos por el Cambio devenida en socia de Milei, Patricia Bullrich.

La presidenta del PRO tampoco es ajena a la cartera: ya ocupó ese despacho entre 2015 y 2019, y fue la principal funcionaria del gobierno de Macri. El pasado lunes había descartado volver a ocupar el cargo: “No es bueno repetir lugares donde estuviste”, dijo al programa Pan y circo, de Radio Rivadavia.

“No es lo que más me gusta. Cuando uno ya estuvo en un lugar, no sé si es lo mejor volver. Me parece importante lograr que los cambios se pueden realizar. Va ser la tarea más importante”, profundizó Bullrich en la entrevista de TN citada por La Nación.

Ministra de Relaciones Exteriores: Diana Mondino

Aunque al igual que en los otros futuros jerarcas aún no fue nombrada oficialmente por Milei, Diana Mondino fue uno de los personajes más activos en la semana posterior a las elecciones. Recibió llamados del extranjero para felicitar al presidente electo, se reunió con embajadores, estableció contactos, agendó reuniones y tomó las funciones que sirven como puntapié para su futura carrera como canciller.

Economista de profesión, ocupa el cargo de directora de Asuntos Internacionales de la Universidad del CEMA y fue electa en las pasadas elecciones del 22 de octubre como diputada nacional por La Libertad Avanza.

En 2008, llevó la antorcha olímpica en Pekín, tras ganar un concurso hecho por la empresa tecnológica Lenovo, que buscaba identificar a los pensadores mundiales más innovadores, según informó Infobae en su momento. Ahora portará otra antorcha en el camino de la línea en política exterior que quiere Milei, “abrir Argentina al mundo” y acortar la distancia entre Buenos Aires y Washington.

Ministro del Interior: Guillermo Francos

Si bien el nombre es igual a la cartera que en Uruguay es la encargada de las fuerzas del orden público, el único punto en común entre el Ministerio del Interior argentino y el uruguayo es que tienen en su órbita sus respectivas direcciones nacionales de Migraciones.

En Argentina, esta cartera se encarga del “gobierno político interno” y el “ejercicio pleno de los principios y garantías constitucionales, asegurando y preservando el régimen republicano, representativo y federal”, según reza la ley. En concreto, es el nexo directo entre el presidente y los gobiernos provinciales.

Para este puesto Milei eligió a un hombre de su confianza, Guillermo Francos, otro exfuncionario de Eurnekian, a quien conoció cuando ambos trabajaban en Corporación América. Previo a su integración definitiva en La Libertad Avanza, que se oficializó tras las elecciones primarias del 13 de agosto, Francos era director ejecutivo y decano del Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde trabajaba desde el 2019, luego de haber sido elegido para el cargo por el presidente Alberto Fernández.

Su reciente carrera en La Libertad Avanza no es el primer paso de Francos por la política, sino que llegó a ocupar por dos años, desde 1997, un escaño en la Cámara de Diputados del Congreso Argentino, por el partido Acción por la República, que lideró y lidera Domingo Cavallo, quien fuera ministro de Economía de Carlos Saúl Menem y de Fernando de la Rúa.

Cuando Daniel Scioli era gobernador bonaerense, Francos fue presidente del estatal Banco de la Provincia de Buenos Aires, entre 2007 y 2011. Antes de eso había sido director de Aeropuertos Argentina 2000, la concesionaria de las terminales aéreas argentinas de la que es dueño Eurnekian.

Ministro de Justicia: Mariano Cúneo Libarona

Fue el primer nombre, después del de Posse, que Milei hizo oficial —un día después del balotaje— como ministro de Justicia, el funcionario encargado de asistir al presidente en el asesoramiento jurídico y la relación con el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Otro exempleado de Eurnekian en Corporación América —donde conoció a Milei— y abogado de profesión, Cúneo Libarona se hizo conocido en los años noventa al ser partícipe de juicios de gran exposición pública. Cuando tenía 35 años saltó a la pantalla chica como defensor legal de a Guillermo Cóppola, exrepresentante de Diego Armando Maradona, en una causa en la que se lo acusó de narcotráfico, al encontrarle más de 400 gramos de cocaína en un jarrón en su casa. Según recuerda Página 12, tras pasar tres meses preso, Cóppola quedó libre y los policías, el juez y el secretario del juzgado, presos.

También fue defensor de los cuñados del entonces presidente Carlos Saúl Menem, Emir y Amira Yoma. Al primero, en el juicio en el que se lo investigaba por el desvío ilegal de armas argentinas a Ecuador y Croacia. A ella, en la causa por narcotráfico conocida como “Yomagate” que inició a partir de un cuaderno hallado al ser detenido el contador Ramón Humberto Puentes en Uruguay, donde figuraba el nombre de Yoma como responsable del traslado de “cargamento” desde Estados Unidos.

El juez Norberto Oyarbide sentenció a Cúneo Libarona a prisión y estuvo un mes preso a fines de los noventa por “coacción agravada y encubrimiento” en la causa que investigaba el robo de material del despacho del juez Juan José Galeano, a cargo a su vez del caso del atentado a la AMIA. Cúneo Libarona representaba a dos policías acusados de hurtar ese video; fueron absueltos y el juicio fue declarado nulo.

Participó también en el juicio de la tragedia de la fiesta de electrónica Time Warp —en la que murieron cinco jóvenes por consumo de drogas— al representar a los responsables del baile. Defendió a Giselle Rímolo, pareja de Silvio Soldán y autoproclamada especialista en terapias alternativas, que fue condenada en 2012 a nueve años de prisión por homicidio culposo, ejercicio ilegal de la medicina, estafa y tráfico de medicamentos peligrosos, según recuerda Página 12.

También, además de ser panelista en el programa Animales sueltos de Alejandro Fantino, fue defensor de Sergio Taselli, un empresario apuntado en los “cuadernos de las coimas” de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, funcionario kirchnerista y hombre de confianza del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Ministra de Capital Humano: Sandra Pettovello

Cuando Massa fue nombrado al frente de Economía en 2022, se habló del “superministro”, porque bajo su figura y tras una reforma administrativa nucleó varios ministerios que antes eran independientes, como Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.

Ahora, los medios argentinos —siempre dispuestos a hacerlo— ya pusieron el mote de “superministra” a Sandra Pettovello, quien es la elegida por Milei para el novel Ministerio de Capital Humano.

Esta nueva cartera va a nuclear varias áreas y será probablemente el cambio más significativo en la reforma ministerial que plantea Milei en su búsqueda de los ocho ministerios y nada más. Este “superministerio” va a tener a su cargo las áreas de Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social, todas hasta ahora carteras independientes.

Pettovello es licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Austral y en las elecciones del 22 de octubre obtuvo una banca en la cámara de Diputados por La Libertad Avanza, el tercer partido en el que ha militado, luego del liberal Unión del Centro Democrático y el PRO. Su cargo al frente de Capital Humano será su primer empleo público, aunque trabajó como columnista en la Radio El Mundo y como productora periodística en el programa La Cornisa, de Luis Majul, según Página 12.

Dentro de Capital Humano, el encargado del área de la Educación será Martín Krause, principal asesor de Milei en el tema. En Salud, se maneja el nombre del médico y doctor en Ciencia Política Eduardo Filgueira Lima, quien impulsa propuestas privatizadoras y es referente de Milei en la reforma que busca plantear en el área sanitaria. En la eventual Secretaría de Trabajo, Milei pondrá, como ya anunció, a Gustavo Morón, exsuperintendente de Riesgos del Trabajo durante el gobierno de Macri.

Ministro de Infraestructura: Guillermo Ferraro

Este será otro “superministerio”, dado que nucleará las áreas de Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones. El objetivo de Guillermo Ferraro, el elegido por Milei para la cartera, es la “racionalización del Estado” y “hacer poner en valor la infraestructura existente” para lo que se necesitan “15 puntos anuales” del PBI, lo que hace “imposible soportarla desde el sector público con el presupuesto público”, según consigna Ámbito.

Junto a Bullrich, es el funcionario que tendrá más experiencia en el sector público. Integró las filas del justicialismo durante el gobierno de Menem, fue jefe de asesores en el Senado del peronista Antonio Cafiero y luego su subsecretario de Infraestructura y Telecomunicaciones cuando este estuvo al frente de la provincia de Buenos Aires. También en los noventa formó parte de la Convención Constituyente que armó la reforma constitucional que permitió la reelección de Menem.

Fue subsecretario de Industria en el gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003), fue vicepresidente de Nación Servicios, una empresa público-privada, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Luego de eso pasó al ámbito privado y dirigió durante 13 años la filial argentina de la auditora multinacional KPMG, donde a su vez coordinó el asesoramiento en varios proyectos de obras públicas.

Es contador público, licenciado en Administración, doctor en Ciencias Económicas y fundador de una consultora, Ferraro Camacho & Asociados.

Ministro de Defensa

Aún no se conoce ni oficial ni extraoficialmente quién ocupará el despacho desde donde se comandará la acción de las Fuerzas Armadas, pero sí se sabe quien lo designará. Milei ha dicho en varias entrevistas que había dos ministerios, Seguridad y Defensa, que iban a estar bajo la órbita de su vicepresidenta, Victoria Villarruel —integrante, como ella misma ha dicho, de la “familia militar” al ser su padre un veterano teniente de la guerra de las Malvinas—.

Sin embargo, la nominación de Bullrich al frente de Seguridad relativizó ese anuncio previo de Milei. Varios medios argentinos señalan que Villarruel también estaría a cargo de nombrar al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, heredera jurídica de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Se rumoreaba que iba a nombrar para ese puesto a Miguel Ángel Toma, extitular de Inteligencia durante el gobierno de Duhalde, pero el propio Milei desestimó esa teoría.

El cambio de timón parece responder a un choque de intereses con Posse, quien, según el portal iProfesional, trabaja en lo relacionado a Defensa con Jorge Jesús Antelo, un brigadier retirado que integra la lista de posibles nombres para el puesto de ministro.

