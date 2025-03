El encuentro de Lula con Mujica en el Parlamento: beso en la frente y deseo de larga vida

Política



El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue uno de los principales invitados extranjeros para la ceremonia de traspaso de mando, donde Yamandú Orsi asumió como nuevo presidente.

En el marco de su visita al país, Lula aprovechó para tener un nuevo encuentro con el expresidente José Mujica. El breve momento tuvo lugar en el Palacio Legislativo, según puede verse en imágenes difundidas por el brasileño a través de sus redes sociales.

Allí Lula le expresó otra vez a Mujica el afecto que le tiene, como había hecho en diciembre del año pasado cuando lo visitó en su chacra de Rincón del Cerro. En esa ocasión lo condecoró con la Orden Nacional de la Cruz del Sur, considerado el máximo honor brasileño.

En esta oportunidad, Lula le dio un beso en la frente a Mujica y le deseó una “larga vida” tanto a él como a su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky.

Además, el presidente norteño dijo que tratará a Orsi con “el mismo cariño” que le tiene a Mujica. “Porque es muy importante la integración sudamericana. A mí no me importa el tamaño del país, me importa el carácter del presidente. Y él es una persona que merece mucho respeto”, afirmó Lula después en su diálogo con el expresidente uruguayo.

Mujica é uma daquelas pessoas que estão acima da média dos seres humanos. E eu tenho um profundo amor e respeito por esse companheiro.



Carrego Mujica no fundo do meu coração.



?? @ricardostuckert pic.twitter.com/8Ez0Jp9Kwm — Lula (@LulaOficial) March 1, 2025