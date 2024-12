Lula visitó a Mujica y lo premió: “Pepe es la persona más extraordinaria que conocí”

En su visita a la chacra del Rincón del Cerro, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció en la jornada de este jueves al expresidente José Mujica y le entregó la Orden Nacional de la Cruz del Sur, “el máximo honor brasileño”, dijo el primer mandatario del país norteño.

“Es una emoción poder otorgar a nuestro gran compañero Pepe Mujica el máximo honor brasileño, la Orden Nacional de la Cruz del Sur, por su incansable lucha por lo mejor de América Latina y el mundo. Un ejemplo para todos nosotros”, escribió Lula en su cuenta de X.

Lula añadió: “De todos los presidentes que he conocido, con los que tuve amistad y conviví muchos años, Pepe Mujica es la persona más extraordinaria que conocí”.

En respuesta, el expresidente uruguayo le devolvió la gentileza: “Gracias, gracias querido, tú también eres de lo mejor que he encontrado en esta sufrida, nuestra América”.

