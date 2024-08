El documental que Fabiola Yañez grabó sobre su relación con Alberto Fernández

Internacionales

La exprimera dama argentina Fabiola Yáñez ha grabado un documental sobre su relación con el expresidente Alberto Fernández (2019-2023), a quien denunció el pasado martes por violencia machista.

En una entrevista con el portal de noticias Infobae, Yáñez, actriz y periodista de profesión, confirmó que en el documental cuenta “todo” lo que ha vivido en los últimos años con el exmandatario, con quien tiene un hijo, Francisco, de dos años.

“Fue tremendo durante muchos años, pero hoy también tengo un poco de calma al haber grabado este documental que grabé. Las personas que lo hicieron, que estuvieron conmigo, me dieron tanta seguridad y tanta libertad para expresarme y dejar fluir todo, todo lo referido a lo que ha pasado conmigo, con mi imagen”, señaló.

La exprimera dama afirmó que la gente no le conoce ni ha podido escucharle porque no le dejaban hablar ni nadie le defendía cuando los medios cuestionaban a la pareja presidencial, que quedó en vuelta en un escándalo cuando se filtraron fotos del festejo de cumpleaños de Yáñez en la residencia oficial de Olivos en 2020, cuando regían estrictas normas de confinamiento decretadas por el propio Fernández.

“Yo no puedo trabajar hoy. Porque había 45 millones de argentinos con indignación –y lo entiendo– por un montón de cosas. Pero también hay otra cuestión: a mí no me dejaban hablar. Cualquiera dijo de mí lo que quiso en televisión, en radio, en los diarios, en donde sea. Jamás nadie salió a defenderme, nadie me defendió”, señaló.

“Entonces la gente no conoce mi voz. La gente no conoce mi trabajo, no conoce nada de mí. La gente no me conoció”, añadió Yáñez, que con este documental busca contar su versión de los hechos.

La expareja de Fernández, quien actualmente reside en Madrid con su hijo, no dio más detalles del documental y solo dijo que ha firmado un “contrato de confidencialidad” con los productores.

Según el diario Clarín, se llamará Fabiola, la verdad, fue dirigido por un realizador español y financiado por la propia Yáñez, y tendrá seis capítulos con una duración de 40 minutos cada uno.

Yáñez, de 43 años, decidió el pasado 6 de agosto impulsar una denuncia contra el expresidente después de que la Justicia argentina, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias del exmandatario, hallara en un teléfono móvil de una secretaria de Fernández conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de “lesiones leves en contexto de violencia de género” a la expareja del político peronista, de 65 años.

Tras la denuncia, el juez federal Julián Ercolini prohibió a Fernández salir de Argentina y le ordenó no acercarse ni contactar por ninguna vía con Yáñez, quien manifestó estar padeciendo “terrorismo psicológico” por parte de Fernández.

EFE