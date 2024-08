Fabiola Yáñez: “Estuve sometida a acoso telefónico, terrorismo psicológico”

Internacionales

La ex primera dama, Fabiola Yáñez, dio su primera entrevista luego de haber denunciado el martes al expresidente Alberto Fernández por violencia doméstica.

En conversación con Infobae, aseguró que recibía violencia “todo el día” por parte del exmandatario. “Estuve sometida durante muchísimo tiempo [a] acoso telefónico, terrorismo psicológico”, contó.

“Estuvo amenazándome día por medio con que se iba a suicidar. Eso no se hace. Es un delito. ¿Cómo voy a estar entera para mi hijo si tengo una persona diciéndome esas cosas día por medio durante dos meses? Fue lo último que esta persona hizo”, dijo Yáñez, al tiempo que añadió que acudió al Ministerio de la Mujer en busca de ayuda pero no se la dieron.

“Esto no se trata de mí, se trata de cuidar a Francisco. Y que me haya animado es porque necesito estar íntegra para mi hijo. Hoy puedo decite que estoy mejor, que estoy mucho mejor. Van a decir de mí un montón de cosas, pero hoy me siento más fuerte que nunca. Y estoy fuerte”, dijo en otro pasaje de la entrevista.

