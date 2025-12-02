Política

El desacuerdo histórico de los blancos en el Senado: “No nos pongan en esta situación”

Montevideo Portal

El Senado aprobó este martes el pedido de autorización del Poder Ejecutivo para enviar una delegación de la Armada, conformada por dos buques y más de cien efectivos, para participar del Día del Marinero en Rio Grande do Sul, Brasil, entre el 10 y el 17 de diciembre.

La iniciativa, que contó con la aprobación previa en Diputados, no fue votada por la banca del Partido Nacional por razones históricas.

Según argumentó el senador blanco Sergio Botana en su intervención, no se apoyó porque la fecha (13 de diciembre) es en honor a Joaquim Marques Lisboa, el marqués de Tamandaré, un militar brasileño del siglo XIX.

“Ya le pedí a la Armada Nacional que no es buena cosa que el Uruguay ande homenajeando al marqués de Tamandaré. Es la memoria de la Triple Alianza, la caída de Paysandú. Es el imperio pegándonos donde más nos duele, la afrenta a la independencia americana. No es lindo esto”, sostuvo.

“Que vayan adónde quieran, que se junten con quien quieran, pero maniobras en homenaje a Tamandaré no”, agregó el legislador.

En ese sentido, dijo que “nunca” ha votado “esta maniobra” y expresó que le “gustaría que no se haga”. “Que cambien, que no nos pongan en esta situación. Nosotros no hacemos que ninguno tenga que votar nada en favor de sus enemigos, de las otras concepciones políticas que hay en el Senado”, afirmó Botana.

El senador blanco pidió “un gesto de delicadeza” y enfatizó que no quiere “revancha de ninguna manera”.

Tamandaré fue comandante en jefe de las fuerzas navales del Imperio de Brasil cuando se dio el sitio de Paysandú en 1864, durante la “cruzada libertadora” del colorado Venancio Flores; el país vecino apoyó la toma de la ciudad. El gobierno estaba liderado por Bernardo Berro, del Partido Nacional, y se dispuso una defensa liderada por el coronel blanco Leandro Gómez, que fue ejecutado poco después. A partir de ese momento, y por otros acontecimientos, comenzó la Guerra de Triple Alianza (1864-1870).

En la misiva que envió el Ministerio de Defensa al Parlamento, se sostiene que “la presencia en este tipo de eventos afianza las relaciones de camaradería con Armadas y países amigos, por lo tanto, participar en una conmemoración tan importante para la Marina de Brasil como lo es el 'Día do Marinheiro' fortalece los lazos de unión entre las Fuerzas”.

“Tanto esta como otras actividades en el exterior contribuyen en profundizar las relaciones de cooperación, interoperatividad y confianza mutua con los países del hemisferio, lo cual facilita el objetivo estratégico estatal de inserción regional e integración hemisférica, que en definitiva respalda la política exterior nacional y es uno de los pilares fundamentales de la Defensa Nacional, que en el caso de Uruguay ha demostrado ser un prestigioso distintivo en su relación con el mundo”, estipula el documento.

Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry, que votó a favor, propuso enviar una misiva junto a la delegación en la que se explicite que no se apoya el homenaje como tal de Tamandaré, sino la fecha y su significado para las tropas brasileñas.

El Senado no se puso de acuerdo y decidió posponer el tratamiento la elaboración de la misiva propuesta por Bordaberry para la sesión de este miércoles.

