“No me sorprende, es comunista”: Bianchi contra Castillo por proyecto de ley de despidos

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi arremetió contra el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, por el proyecto de ley que presentarán las autoridades de la cartera ante el Parlamento para que las empresas avisen con antelación al Estado a la hora de despedir trabajadores.

La legisladora aseguró que no le “sorprende” el planteo porque el jerarca “es comunista”. “Yo se lo dije cuando lo citamos a comisión por los conflictos de la pesca y el puerto: él piensa como si estuviéramos en un país donde predomina su ideología. Nada más lejano de la realidad, porque este es un país liberal donde se defiende la propiedad privada y donde el empresario tiene sus derechos”, afirmó este martes en rueda de prensa.

Bianchi consideró que si un empresario quiere despedir a sus trabajadores tiene que “pagar las indemnizaciones correspondientes y cumplir con la ley”, y que “tiene todo el derecho” de cerrar si “no le conviene el negocio”.

“El empresario tiene todo el derecho de irse o cerrar y simplemente dedicarse a otra cosa; eso no cabe en la cabeza de quienes no entienden que el comunismo no triunfó en ninguna parte del mundo”, agregó.

Sobre el planteo del senador frenteamplista Eduardo Brenta, quien argumentó que el proyecto de ley es un “salvavidas” tanto para los trabajadores como para las empresas, Bianchi opinó que las compañías “no deben ser auxiliadas por el Estado”.

“Los contribuyentes tenemos que colaborar —lo hacemos en forma impositiva— para sostener los servicios públicos. Ahora, con el salvataje o el compás de espera de las empresas, los contribuyentes no tenemos nada que ver con eso”, agregó.

Bianchi opinó que Castillo “no entiende” que vivimos en una sociedad con “características muy diferentes a las que hubiera querido”. “Todo el socialismo real se cayó; no sé si quieren parecerse a Corea del Norte o Cuba. Venezuela ya no sabemos ni lo que es, Nicaragua tampoco. Es una ideología que fracasó, entonces no se pueden imponer criterios que son propios de una ideología incompatible con la libertad”, finalizó.

En diálogo con Canal 5 Noticias, Juan Castillo dijo este fin de semana que “la moda que se ha instalado en los últimos tiempos” genera “que hasta se comunique por estado en redes sociales o videos”.

Según el ministro, un despido colectivo “se tiene que anunciar previamente, a los efectos de tomar medidas” por parte del gobierno. “Si el gobierno tiene una información de esas características, lo primero que hace es comunicar a las partes, tratar de reunirnos. Si los problemas por los que una empresa se retira o cierra tienen una alternativa, nosotros estamos dispuestos a encontrarla”, sostuvo.

