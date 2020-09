El déficit fiscal volvió a crecer y se ubicó en 5,9 % del PBI en julio

Economía

No solo aumentó el gasto, principalmente en el pago de seguros de desempleo, sino que disminuyó la recaudación del Estado.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó este lunes los resultados de las cuentas públicas durante julio, en los que se percibe un aumento del déficit fiscal, que se ubicó en 5,9 % del Producto Bruto Interno (PBI).

En el aumento del déficit no solo influyó que el Estado haya derivado mayores montos al pago de seguros de desempleo, entre otros gastos, sino que recaudó menos.

"Los ingresos del Sector Público No Financiero se ubicaron en 30,8 % del PIB, disminuyendo 0,2 % del PIB respecto al mes anterior. Ello se explica por una caída de 0,1 % del PIB en la recaudación del BPS y de 0,1 % del PIB en los ingresos al Fideicomiso de la Seguridad Social (FSS). Los egresos primarios del Sector Público No Financiero se ubicaron en 32,7 % del PIB, lo que representa un aumento de 0,2 % del PIB respecto al mes anterior. Esta suba obedece a un aumento de 0,1 % del PIB en transferencias, fundamentalmente asociadas a mayores gastos en seguro de desempleo, y de 0,1 % del PIB en la suma de pasividades y gastos no personales", indica el informe del MEF.

Por otro lado, "las inversiones se mantuvieron estables en 2,6 % del PIB". Además, "en los doce meses cerrados a junio, los efectos imputados al Fondo Solidario COVID19 se estimaron en 0,7 % del PIB".

