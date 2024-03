El brutal impacto de un barco que derrumbó puente en Baltimore: ¿qué se sabe hasta ahora?

El barco que impactó contra un puente en Baltimore, Estados Unidos, y causó su derrumbe y la caída al río de unas 20 personas emitió una alerta antes del impacto, lo que permitió a las autoridades que se corte el tráfico sobre ese pasaje en altura antes del desastre.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, informó este martes que el carguero Dali que provocó el derrumbe del puente Francis Scott Key esta madrugada hizo un aviso de emergencia y que gracias a ello las autoridades pudieron dar el alto al tráfico que transitaba por esa importante vía antes de que se produjera el accidente.

El gobernador confirmó que “la tripulación notificó a las autoridades de un fallo de propulsión”, algo que parecen confirmar las imágenes de las cámaras del puerto de Baltimore.

“Lo que sí sabemos es que muchos de los vehículos fueron detenidos antes de que llegaran al puente, lo que salvó vidas de una manera muy, muy significativa”, aseguró el gobernador en rueda de prensa.

Moore calificó de "héroes" a las personas que interrumpieron el tránsito hacia el puente y dijo que previo al impacto el buque “se acercaba a ocho nudos [14,81 kilómetros por hora], así que tenía una velocidad muy rápida”.

“Estoy muy agradecido por las personas que, una vez que se dio la notificación de que había un desastre, literalmente pudieron detener a los automóviles para que no cruzaran el puente”, sostuvo y añadió: “Estas personas son héroes, ellas salvaron vidas”.

A su vez recordó que la investigación sobre el siniestro está en marcha y que no puede ofrecer más detalles sobre el número de vehículos que se encontraban en el puente en el momento del derrumbe, que ocurrió a la 1:30 de la madrugada (hora local, 2:30 en Uruguay).

“No solo se va a reconstruir, sino que se va a hacer de forma que recuerde a los afectados por esta tragedia”, dijo el gobernador demócrata cuando fue consultado sobre el futuro del puente. No dio fechas sobre su posible reconstrucción.

Tras el desastre, el puerto baltimoriano se paralizó y solo se permite la actividad de carga y descarga de camiones. La zona está bloqueada al tráfico y la prensa, solo pudiendo acceder a cerca de 1,6 kilómetros de distancia, desde donde se ve el buque bloqueado con sus contenedores y el puente caído.

Número de desaparecidos baja de siete a seis

Las autoridades de Baltimore rebajaron a seis en lugar de siete el número de personas que son buscadas tras el derrumbe de un puente en esa ciudad, después de que un buque de carga chocara con esa estructura y provocara su derrumbe.

El secretario de Transporte del estado de Maryland, Paul Wiedefeld, indicó en una conferencia de prensa que dos personas han sido rescatadas ya (una de ellas con heridas graves), una cifra que no ha cambiado desde la mañana, y que los esfuerzos siguen activos para localizar al resto.

En las labores de rescate participan un helicóptero, equipos de submarinistas, barcas de la guardia costera y agentes federales, estatales y locales.

Según trascendió hasta ahora, los afectados eran trabajadores de mantenimiento que se encontraban en el puente.

El carguero perdió propulsión antes del impacto

El carguero Dali notificó a las autoridades que había perdido el control y la propulsión cuando salía del puerto de Baltimore, poco antes de colisionar y provocar el derrumbe del puente Francis Scott Key, según un informe desclasificado de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad en Infraestructuras (CISA).

“La nave notificó al Departamento de Transporte de Maryland (MDOT) que habían perdido control del navío y una colisión con el puente era posible”, indica el reporte citado por ABC, que señala que el impacto del inmenso carguero con uno de los pilares del puente construido en 1977 causó “un derrumbe completo”.

Breakdown of the multiple power failures on the container ship 'Dali' that likely caused the impact with the Francis Scott Key Bridge in Baltimore today.



[??? Moshe Schwartz]pic.twitter.com/ST5iBXrjxF