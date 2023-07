“Vamos a avisar con tiempo”, dijo Lacalle sobre plazo para que agua deje de ser “bebible”

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que el agua de OSE que sale de las canillas en la zona metropolitana sigue siendo bebible, y que el gobierno avisará con antelación cuando el recurso deje de serlo.

“Vamos a avisar con tiempo”, afirmó el mandatario en una rueda de prensa consignada por Canal 5 Noticias de los Medios Públicos ante la pregunta de si había una fecha estimada para no recomendar tomar el agua de OSE.

Las declaraciones tuvieron lugar en su arribo en la noche del lunes a Puerto Iguazú, donde este martes participará de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur.

El presidente informó que este miércoles tendrá una reunión con autoridades de OSE para dar seguimiento a la situación.

El volumen de la reserva de Paso Severino es de 1.255.326 m³, es decir, un 1,8% de la reserva total (67.000.000 m³), informó este lunes Presidencia de la República.

Lacalle Pou se había referido al mismo tema la semana pasada, cuando afirmó que si en los próximos 30 días no llueve, habrá un período de tiempo “en el cual el agua no sea bebible”. Agregó que, en ese caso, el agua serviría para lavar, para bañarse y para el saneamiento, aunque no para tomarla.

También en declaraciones a Canal 5 Noticias, el director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, dijo que en los próximos 10 días el agua “dejará de ser bebible”. El representante de la oposición dijo que el recurso ya dejó de ser potable hace varias semanas.

