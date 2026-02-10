Locales

El Parque Rodó se renueva: cómo avanza la nueva montaña rusa y otras obras en la zona

El Parque Rodó, uno de los principales paseos montevideanos, continúa su obra de modernización con nuevos juegos y murales culturales, así como distintos dispositivos de seguridad en la estructura de cada atracción.

Además de la innovadora Caída libre y el renovado Gusano loco, inaugurados en el mes de enero, se espera por la nueva montaña rusa, la cual se encuentra en su fase de finalización y fue vista en funcionamiento en las últimas horas en etapa de pruebas a través de un video publicado en redes sociales.

El juego, con un diseño para realizar giros completos y medios, trasladará a 12 personas por recorrido, quienes estarán divididas en seis vagones con capacidad para dos cada uno.

El área de la atracción se encuentra rodeada por vallas metálicas, herramientas y materiales de los obreros.

Entre las intervenciones recientes, también se destacan los nuevos murales artísticos con temática ambiental y animalista.

Montevideo Portal recorrió la reforma en la tarde de este martes y constató los avances en la instalación de las nuevas atracciones.

