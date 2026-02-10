El Parque Rodó se renueva: cómo avanza la nueva montaña rusa y otras obras en la zona

Montevideo Portal
El Parque Rodó, uno de los principales paseos montevideanos, continúa su obra de modernización con nuevos juegos y murales culturales, así como distintos dispositivos de seguridad en la estructura de cada atracción.
Además de la innovadora Caída libre y el renovado Gusano loco, inaugurados en el mes de enero, se espera por la nueva montaña rusa, la cual se encuentra en su fase de finalización y fue vista en funcionamiento en las últimas horas en etapa de pruebas a través de un video publicado en redes sociales.
El juego, con un diseño para realizar giros completos y medios, trasladará a 12 personas por recorrido, quienes estarán divididas en seis vagones con capacidad para dos cada uno.
El área de la atracción se encuentra rodeada por vallas metálicas, herramientas y materiales de los obreros.
Entre las intervenciones recientes, también se destacan los nuevos murales artísticos con temática ambiental y animalista.
Montevideo Portal recorrió la reforma en la tarde de este martes y constató los avances en la instalación de las nuevas atracciones.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]