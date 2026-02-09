Locales

Nueva montaña rusa del Parque Rodó: el video en el cual se ve cómo la prueban

Las atracciones del Parque Rodó atraviesan una etapa de renovación. Uno de los cambios incluyó una nueva montaña rusa, que en las últimas horas comenzó a ser probada.

Así puede verse en un video publicado en redes sociales por el usuario Facu Rodó, que divulga contenido sobre los juegos del parque.

La nueva montaña rusa contará con giros completos y medios giros. El parque no contaba con una montaña rusa desde 2013.

Además de la montaña, entre las novedades se destaca una torre de caída libre, con 28 metros de altura, que ya forma parte del paisaje costero. Esta atracción, en su primer día, tuvo algunos inconvenientes cuando quedó suspendida en el aire con personas arriba.

“Concluimos que el juego fue puesto en funcionamiento sin que estuvieran dadas las condiciones técnicas y contractuales necesarias. UTE no es responsable por las fallas ocurridas, asociadas a la falta de verificación del trámite de aumento de potencia, a las tareas técnicas a cargo del instalador del cliente y a una estimación insuficiente de la demanda eléctrica requerida”, señaló UTE en un comunicado, respecto al incidente.