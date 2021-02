El PI presentó su batería de medidas para ayudar a los sectores más vulnerables y a pymes

Política

Tal como hicieran en las últimas semanas Cabildo Abierto (a través de su líder, Guido Manini Ríos) y el Partido Colorado, el Partido Independiente presentó este jueves una batería de medidas para mitigar las consecuencias económicas y sociales de la emergencia sanitaria.

En una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Trabajo Pablo Mieres, el diputado Iván Posada y el presidente del partido, Omar Rodríguez, el PI mostró su apoyo a "los principales lineamientos de política macroeconómica" del gobierno y difundió varias propuestas, entre las que se destaca la creación de un subsidio para 300.000 personas.

El documento comienza analizando la realidad nacional, marcada por "la pérdida de miles de puestos de trabajo, lo que agrava la situación social de la población en condiciones más vulnerables".

Ante esta realidad, el PI sostiene que "seguramente pueden reclamarse nuevas y variadas medidas (...) pero sin comprometer los objetivos del Resultado Fiscal Estructural".

"Lamentablemente, muchos de los que reclaman medidas contracíclicas olvidan que la sustentabilidad fiscal determina la necesidad de ahorros en los períodos de auge para incrementar el gasto en los períodos de crisis. La historia reciente muestra que aún en un período excepcional de crecimiento de nuestra economía, con una media de crecimiento del PIB superior al 5% acumulativo anual, no solo no se ahorró nada, sino que terminamos con déficit fiscal y mayor endeudamiento público", prosigue el documento, en clara referencia al Frente Amplio.

Para los más vulnerables

En primer lugar, y tal como fuera informado este miércoles, el PI propone la creación de un subsidio para las 300.000 personas a las que actualmente el Mides apoya con una ayuda alimentaria de $1.200.

Se trata de personas no tienen ningún tipo de asistencia, que no son trabajadores formales, no figuran en ningún registro del Banco del Previsión Social, no reciben asignaciones familiares ni Tarjeta de Uruguay Social.

"Se propone pagar a través de la misma tarjeta utilizada por el Mides, el equivalente al monto de una Canasta Básica de Alimentos per cápita durante tres meses, que alcanza los $4.200 por mes", explica el documento.

Según los cálculos, esta cobertura implicaría para el Estado un desembolso de alrededor de US $30 millones mensuales, lo que representaría una inversión social de US$ 90 millones y un incremento de la ayuda del orden de US$ 21 millones por mes.

Por otra parte, proponen la creación de un Registro de Trabajadores Informales, donde ingresarán los beneficiarios del subsidio anterior. Allí el Ministerio de Trabajo y el Mides trabajarán en la "depuración, sistematización y adecuación, con el objetivo de institucionalizar el citado Registro que será útil para definir programas de apoyo a la formalización y vinculación permanente, así como para su incorporación a otros programas sociales del Estado".

Según explica el PI, esta línea de trabajo se ha consolidado en varios paises de América Latina, como Argentina, Colombia y Chile.

"Se ofrecería a estas personas un apoyo para la formalización que puede canalizarse por la vía de la formación de microempresarios o de trabajadores monotributistas, incorporándolos en programas de asistencia y capacitación o integrándolos a bolsas de trabajo", expresan.

Para Pymes

Con respecto a las pequeñas y medianas empresas, se propone una revisión tributaria de las aportaciones fictas de IRAE.

Actualmente la tributación de IRAE para micro y pequeñas empresas cuyos ingresos son menores a 4.000.000 de Unidades Indexadas se realiza sobre la base de determinación de renta ficta.

La propuesta del PI es que el pago se calcule en forma progresiva sobre los excedentes de ingresos que superen cada tramo, algo similar al pago actual del IRPF.

"Si los ingresos son equivalentes a UI 3.800.000, hasta 2.000.000 aportaría sobre la base de una renta ficta de 13.2%, el excedente de UI 1.000.000 lo haría en base a una renta ficta de 36%, y finalmente, el excedente de UI 800.000 aportaría sobre la base de una renta ficta del 48%", ejemplifican.

A su vez, proponen que el régimen de tarifas residenciales de los Servicios Públicos se aplique a las pymes por un año.

Otra medida es la reducción a tasa 0 de los Aportes Patronales para las pymes del sector Industria y Comercia por un año. Actualmente los Aportes Patronales a la Seguridad Social están establecidos en 7.5% sobre los sueldos nominales de los trabajadores. La reducción de ingresos al BPS prevista por esta propuesta equivale a U$S 50 millones.

Deudas

Otra propuesta presentada al Gobierno es establecer un "régimen de facilidades respecto a las deudas generadas hasta el 31 de diciembre de 2020 con el BPS y la DGI, a efectos de permitir la regularización de los adeudos".

"Para aquellos contribuyentes que no registren adeudos en los doce meses anteriores al 1° de marzo de 2020, las deudas generadas durante la pandemia serán convertidas a Unidades Indexadas (UI), sin interés, si se abonan en un máximo de 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas", señalan.

Licencia fiscal

Por último, el Partido Independiente propone "analizar la viabilidad de una licencia fiscal", es decir, un cese temporario de aportes a BPS y DGI para los emprendimientos que tuvieron nula o escasa actividad desde el inicio de la pandemia.

"Dicha licencia podría regir desde el 13 de marzo de 2020 hasta la finalización de la pandemia, y supondría además que los trabajadores se mantendrían en seguro de desempleo durante todo el período", explican.