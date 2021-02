Conocé las medidas que propone el Partido Colorado para mitigar el impacto de la pandemia

Política

El Partido Colorado presentó este miércoles una batería de medidas con el fin de mitigar los impactos sociales y económicos que han surgido con la pandemia.

En una conferencia de prensa liderada por Adrian Peña, ministro de Ambiente y uno de los líderes de Ciudadanos, y Julio María Sanguinetti, dos veces presidente, secretario general del partido y líder del sector Batllistas, los colorados destacaron la gestión del gobierno con la emergencia sanitaria pero aseguraron que se puede aumentar el gasto "aún más".

"Esto no son titulares, ni fantasías. No son dislates que nos llevarían a situaciones críticas. Pensemos que si el país hubiera aceptado algunas propuestas que bajo el noble propósito social hubieran significado 1.300 millones de dólares en aquel momento. No sé ni como pagaríamos las vacunas, estaríamos afrontando una crisis", dijo Sanguinetti en referencia (aunque sin mencionarlo) a las propuestas del Frente Amplio al comienzo de la emergencia sanitaria.

En el comienzo del documento, los colorados destacan el "formidable esfuerzo" que ha realizado el Uruguay con la pandemia, que ha conseguido situar al país como el menos afectado en cantidad de contagios y fallecidos en América Latina.

Sin embargo, señalan que económicamente se "ha pagado un duro peaje en términos de empleo y actividad, aunque comparativamente menor que la región".

El Partido Colorado considera que si bien se "heredó un fuerte déficit fiscal", el gasto "puede aún crecer" si se hace con "objetivos precisos y de la mayor necesidad", enfocado en la alimentación, las asignaciones familiares y el desempleo.

"El mismo concepto cabe para el endeudamiento externo, que si bien es grande, aún acepta posibilidades razonables de expansión", expresan.

Propuestas de empleo

El PC propone en primer lugar extender los subsidios de desempleo de modo que hasta octubre no cese ninguno y ampliar el subsidio por desempleo flexible para trabajadores a medio horario.

También proponen generar un "programa de trabajo solidario", con el fin de asistir a trabajadores informales durante seis meses, que cumplan "tareas sencillas de apoyo a los servicios públicos". "El Plan Veredas de (Alejandro) Atchugarry, algo en esa dirección", dijo Sanguinetti.

Se pide profundizar los actuales programas de alimentación para personas vulnerables y coordinar la actividad con los gobiernos departamentales y extender la alimentación en las escuelas, entregando comida los sábados y domingos.

"En Uruguay nadie ha muerto por hambre, a nadie le ha faltado comida", dijo Sanguinetti al respecto y pidió hacer un esfuerzo más.

Apoyo a Pymes

El segundo capítulo de medidas está referido a las empresas, especialmente a las pymes (pequeñas y medianas).

En este sentido se propone "flexibilizar las condiciones de calificación de empresas del Banco Central", manteniendo la categoría aunque la hubieran perdido en este año, y ampliar el Sistema de Garantías (SIGA).

Asimismo, piden que se suspenda el pago de IRAE mínimo e impuesto al Patrimonio hasta noviembre en toda empresa cuyas ventas en 2020 sean menores a 4 millones de unidades indexadas ($4,7913 valor de cada UI).

También se propone que hasta octubre se subsidie el salario de todo nuevo trabajador que una empresa incorpore con $10.000. Esto regirá para los trabajadores nuevos y para los que vuelven del seguro de paro.

Por último, invitan a "continuar con las medidas de reducciones de cobro de cargo fijo al agua de OSE, y cargo fijo y potencia contratada de UTE, a los sectores más afectados (hoteles, salas de espectáculos, agencias de viajes, empresas de transporte y excursiones y otras vinculadas a esas actividades)".

Propuestas a mediano plazo

El Partido Colorado también elaboró nueve ideas para llevar adelante a mediano plazo. En primer lugar, la creación del Bono Infraestructura y Vivienda con garantía del Tesoro, que se ofrecería al mercado de valores.

"Esto será el fondeo de un Fideicomiso, que administraría la Corporación Nacional de Desarrollo, actuando también como respaldo del proyecto y garantía para el adquirente del título. Se trataría de generar una sinergia entre los diversos proyectos, que una vez aprobados por OPP pasarían a la ejecución de la Corporación, encargada de ejecutarlo con visión de conjunto, para evitar errores de diseño o asignaciones inconvenientes de fondo. El monto de la emisión podría ubicarse entre un 1 y un 2% del PBI", explican.

En segundo lugar se propone facilitar la financiación por las AFAP, sea por el Bono Infraestructura o por otras modalidades.

También se propone revisar las normas sobre inversiones para "acelerar sus posibilidades" y "potenciar los recursos del Estado mediante obras fundamentales de infraestructura, en acuerdo con empresas privadas".

Solicitan, a su vez, que se facilite el desarrollo exportador del sector servicios y enfocarse en la búsqueda de acuerdos comerciales "más allá del Mercosur". "Se puede, se debe, como se hizo con México", dijo Sanguinetti.

La séptima propuesta es la concesión a empresas privadas de obras de vialidad con capacidad de retorno, la octava apunta a lograr que la reforma de la Seguridad Social "se cumpla en los menores plazos posibles" y la última es la elaboración de una "ley que blanquee los problemas registrales de los inmuebles del Estado en desuso para proceder a su venta".

Por último, el partido propone trabajar sobre cinco "situaciones especiales" junto al gobierno. Estos son: el sector turismo, el lácteo, el arrocero, las mutualistas y la frontera.