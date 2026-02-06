El Ministerio de Economía y el FMI evalúan cómo modernizar la gestión fiscal en Uruguay

Economía

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recibió a una delegación de especialistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para “iniciar un proceso de diagnóstico acerca de los estándares de transparencia fiscal vigentes en Uruguay” con el propósito de “avanzar hacia la adopción de las mejores prácticas internacionales en la materia”, según comunicó este viernes la cartera.

Durante la primera jornada de trabajo, que tuvo lugar el pasado lunes 2 de febrero, el ministro Gabriel Oddone señaló que “Uruguay tiene oportunidades para mejorar y modernizar los criterios y procedimientos de gestión fiscal y presupuestal, algo muy relevante para seguir mejorando la calificación de riesgo del país”. Esa premisa “no es una mera aspiración” del gobierno de Uruguay, sino que “ha sido señalada por inversores institucionales y agencias de calificación de riesgo”, indica el texto difundido.

“Ello estimula a las autoridades económicas del país a acometer una serie de mejoras en la gestión fiscal y presupuestal”, sostiene el texto.

El proceso que ahora se inicia implica “un trabajo sobre tres pilares” definidos por el FMI que refieren al Reporte Fiscal (cobertura institucional, stocks, flujos); Presupuesto, y Proyecciones Presupuestales y Fiscales; y Análisis de Riesgos Fiscales (seguridad social, salud, endeudamiento).

Por su parte, el funcionario del FMI Sandeep Saxena señaló que la misión llegó a Uruguay como consecuencia de las gestiones de Oddone durante las últimas reuniones de los Spring y Annual Meetings del organismo internacional en Washington D.C en 2025. “Los diagnósticos de transparencia fiscal se llevan a cabo a petición de los países, y hasta la fecha, alrededor de 40 miembros del FMI han realizado ese diagnóstico. Se basa en el Código de Transparencia Fiscal del FMI, que es la norma internacional para la divulgación de información sobre las finanzas públicas”, explicó Saxena.

La solicitud de Uruguay al FMI para hacer de diagnóstico sobre la transparencia fiscal “se inscribe dentro de una estrategia de gestión global” del MEF para “fortalecer la gestión de las finanzas públicas”, señala el comunicado. Esta incluye mejoras de la institucionalidad fiscal, la reafirmación de la estrategia de endeudamiento público “que pone énfasis en las emisiones pesos uruguayos en el mercado local”, y el avance hacia la implementación de la contabilidad patrimonial y la gestión de los activos públicos.

De este modo, el gobierno uruguayo “pretende alinear los aspectos vinculados al manejo de las cuentas públicas con las mejores prácticas y estándares internacionales” con el objetivo de “seguir consolidando las fortalezas institucionales y de gestión macroeconómica”. “Esto es clave para mejorar la calificación crediticia de la deuda soberana”, finaliza el comunicado.

