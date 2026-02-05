Oddone viajará al Reino Unido con una agenda marcada por infraestructura e innovación

Economía

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, viajará al Reino Unido la próxima semana para mantener reuniones bilaterales con autoridades del país europeo.

Según informa la cartera, una delegación uruguaya —encabezada por Oddone— viajará entre el lunes 9 y viernes 13 de febrero. “La misión incluirá reuniones con autoridades del gobierno británico, instituciones financieras, inversores, centros académicos y organismos especializados en infraestructura, innovación y desarrollo sostenible”, indica el comunicado.

El viaje surge a raíz de una invitación de la Embajada del Reino Unido en Montevideo. La delegación también estará integrada por la directora nacional de Inversiones, Isabella Antonaccio; el director de Asesoría en Política Comercial, Juan Labraga, y el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil.

Dentro de las reuniones bilaterales se destacan un encuentro con el subsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Desarrollo del país europeo, Chris Elmore, y el ministro de Estado en el Departamento de Negocios y Comercio, Chris Bryant.

En relación con la promoción de inversiones e infraestructura, el equipo económico —en conjunto con empresas y especialistas internacionales— participará en una mesa redonda sobre clima, naturaleza e infraestructura, organizada por British Expertise International. Por otro lado, se realizará un encuentro con la National Infrastructure and Service Transformation Authority (NISTA, o Autoridad Nacional sobre Infraestructura y Transformación del Servicio en español) para intercambiar experiencias en materia de infraestructura y transformación de servicios públicos, indica el texto difundido por el MEF.

En el aspecto académico, la delegación visitará la London School of Economics and Political Science (LSE) y mantendrá una instancia de diálogo con estudiantes uruguayos que residen en Reino Unido a través del programa Chevening.

