El MTSS halló numerosas faltas sanitarias en obrador del municipio de La Paloma

Locales

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, autorizó el 30 de diciembre al alcalde del municipio de La Paloma, Alcides Perdomo, a no respetar totalmente el protocolo sanitario dispuesto en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Ante la solicitud del alcalde frenteamplista, Umpiérrez accedió a hacer una "excepción en las guardias sanitarias" dentro del municipio, para no afectar las labores municipales.

"Si el alcalde entiende que es necesario para el funcionamiento de las dependencias del municipio de La Paloma, y se configura la situación de excepcionalidad a que hemos hecho referencia, podrá disponer la concurrencia del personal sin respetar totalmente las normativas vigentes por la emergencia sanitaria, bajo su responsabilidad", finaliza el escrito.

El sindicato de municipales de Rocha (Adeom Rocha) realizó una asamblea en el obrador La Paloma a comienzos de enero y decidió solicitar la "intervención" del Ministerio de Trabajo, para que investigue y analice si es adecuada esta "excepción" a los protocolos sanitarios.

Según informó el medio Rochaaldía, la inspección en el obrador del municipio se realizó en los últimos días.

Los resultados de la inspección no fueron buenos. Según el documento al que accedió el medio rochense y que consultó Montevideo Portal, el baño de damas no tenía puerta en el gabinete interior y, al igual que el baño de hombres, no disponía de jabón líquido, alcohol en gel, sanitizantes o toallas descartables.

No hay duchas completas separadas según sexo, no hay vestuarios con casilleros suficientes o separados según sexo, el comedor tiene espacio insuficiente para el personal y además falta higiene en el lugar y en el mobiliario.

Además, agrega la inspección del Ministerio de Trabajo, no hay constancia de la confección de un protocolo por COVID-19 o su implementación, en cuanto a la salida y permanencia de los funcionarios, la distancia que deben mantener o los elementos de protección.

Entre las numerosas faltas detectadas se incluye que no hay disponibilidad de elementos de protección para el personal que realiza la limpieza, ni tampoco puesta en conocimiento del protocolo o capacitación.

En el documento, se intimó al municipio a regularizar la situación en 24 horas y a enviar la documentación con el protocolo correspondiente al MTSS.

El municipio de La Paloma respondió al MTSS detallando un protocolo y un procedimiento de ingreso, funcionamiento y salida del personal.

Con respecto a las faltas constatadas, aclaró que la administración asumió hace un mes pero ya hay un "cronograma de trabajo de obras con un plazo acorde a los tiempos administrativos y presupuestales", así como se inició la compra de equipamiento.