El MPP realizó un nuevo Plenario Nacional, el primero desde la muerte de José Mujica

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El Movimiento de Participación Popular (MPP) realizó este sábado en la Huella de Seregni un nuevo Plenario Nacional, el primero sin José Mujica, luego de su muerte el pasado 13 de mayo.

Se trató de “una instancia de análisis, balance y proyección política, luego de haber cumplido acciones y objetivos trazados en el Congreso realizado en 2023”, según consignó el sector del Frente Amplio. Al finalizar la jornada se votó una resolución con los principales lineamientos acordados.

Estos determinan, entre otros factores, que el triunfo de Yamandú Orsi en las elecciones nacionales de 2024 inauguró “un nuevo tiempo político”. El MPP lo definió, pues, como “una etapa de reconstrucción de la dignidad nacional” que le “exige cuidar lo conquistado, impulsar los cambios necesarios y sembrar las ideas del futuro”.

“Esa es nuestra responsabilidad histórica”, profundiza el sector del FA en el comunicado difundido.

Asimismo, el movimiento reafirmó que al FA como “herramienta estratégica de la izquierda uruguaya”. “Por eso trabajaremos por un gran Congreso Pepe Mujica y llamamos a construir una izquierda con horizonte, capaz de convocar mayorías sociales y políticas para alcanzar los sueños de nuestro pueblo”, añade el texto difundido.

Dicho evento será el Congreso del Frente Amplio, que se realizará entre el 16 y 18 de octubre de este año.

La senadora Bettiana Díaz destacó la jornada en la que participaron frenteamplistas de todo el país y dijo que el MPP siempre se ha caracterizado por ser una organización “muy horizontal”, en donde todos participan “en condición de igualdad”.

“Tenemos los compañeros que están al frente de la responsabilidad de ministerios, legislativos, compañeros que son dirigentes barriales o militantes sociales, y esa es la riqueza: construir entre todos y todas una línea de trabajo y de análisis que sea compartida, para posteriormente compartirla también al Frente Amplio”, indicó Díaz.

Por su parte, el senador Daniel Caggiani afirmó que este año “será de muchos desafíos”, no solo para el MPP sino para todo el FA. “Va a haber un congreso a finales del segundo semestre este año, que, entre otras cosas, va a ponderar un poco los avances de este gobierno, y también empezar a soñar cuáles son los desafíos del mundo que se necesita construir y el país que estamos también intentando construir en esta etapa”, mencionó.

Para eso, dijo que, desde el sector, “aportarán su granito de arena”, sobre todo recorriendo el país, conversando con los vecinos y vecinas, para escuchar cómo han impactado las políticas públicas en el territorio y también abordar los desafíos que se tienen para adelante.