El Gobierno está en la etapa final de las negociaciones por vacunas contra el coronavirus

El Gobierno nacional finaliza en estos días las negociaciones con laboratorios para importar vacunas para inmunizar contra la COVID-19, informaron fuentes ministeriales a Subrayado y confirmaron a Montevideo Portal desde Presidencia.

Las fuentes expresaron al informativo que Uruguay está "en los descuentos" de las negociaciones. Además, algunos ministros firmaron este lunes en Torre Ejecutiva un decreto sobre las compras de los inyectables.

En los próximos días habría un anuncio oficial sobre las negociaciones, que son con más de un laboratorio.

Hace exactamente una semana, el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, dijo en una entrevista con el programa radial Hora de campo, de la emisora La voz de Melo, que Uruguay "realmente" está en la etapa final de las negociaciones para acceder a vacunas contra el coronavirus, aunque no dio mayores detalles.

"He sido muy respetuoso del silencio, no he querido hablar del tema y no por capricho ni secretismo. Estamos terminando las negociaciones, realmente estamos terminando las negociaciones", dijo el presidente.

