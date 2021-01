El Gobierno anunció la creación de una mesa coordinadora de CTI a nivel nacional

Política

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció este jueves en conferencia de prensa la creación de una Mesa Coordinadora Nacional de Centros de Cuidados Críticos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

Salinas anunció que esta "mesa técnica" estará integrada por "especialistas intensivistas" tanto de la Dirección General de Salud, la Dirección General de Coordinación, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva.

Según dijo Salinas, el cometido de esta mesa es "tener un monitoreo absolutamente online" que permita "una interrelación muy fluida" en los sectores público y privado con respecto a la situación de camas de CTI. También servirá para que, en cada departamento, se creen mesas para monitorear situaciones locales.

En este sentido, uno de los principales cometidos de esta mesa es garantizar que si un paciente necesita internarse en un sanatorio que no es de su prestador de salud o en un departamento en el que no vive, pueda hacerlo. Incluso, Salinas recalcó que se garantizará el adecuado traslado de los pacientes.

"Esto es para que, con respecto a las camas de CTI, esté no solamente asegurada la asistencia a todo aquel que lo necesita, sino para racionalizar los recursos humanos, porque los recursos materiales están", dijo el ministro.

"Como ustedes saben, se han duplicado las camas de CTI con respecto al año pasado, de las cuales un gran porcentaje están operativas, listas para usar, y otras que están preparadas y sin usar", añadió.

"La intención de todo esto es dar una participación muy activa a la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva y aumentar la disponibilidad de recursos humanos mediante diferentes medidas", continuó.

Salinas señaló que el fin de esta creación es que "todas las personas tengan acceso a tratamientos de calidad y a los servicios intensivos". En este sentido, expresó que "si hay que regionalizar y de pronto hay que movilizar de un departamento a otro (a un paciente), que sea lo más próximo por razones de familiaridad y demás".

A su vez, el ministro aseguró que por ahora "no está comprometido ningún servicio de salud ni ningún departamento", en referencia a la asistencia en cuidados críticos.

Los datos y cómo manejarlos

En otro tramo de la conferencia de prensa, Salinas dijo que "en este momento" hay una ocupación de camas de CTI cercana al 57 %. El ministro recordó que "los últimos días hemos bajado de 114 casos a 104 casos" en cuidados intensivos, aunque "eso no permite hablar de una proyección".

Salinas advirtió que si bien es cierto que "la cantidad de casos en siete días móviles está estabilizada" y que Uruguay pasó "de una zona roja a una naranja" en la escala de Harvard, "eso no es una tendencia en este momento, tenemos que ver todo el paisaje antes de ser absolutamente concluyentes".

"Estamos sumamente alertas y proactivos en tener todas las capacidad orientadas a que ningún paciente quede sin asistencia y cuidar al personal que nos cuida, el personal de CTI que ha estado en la primera línea de esta batalla", dijo y recordó las medidas para reducir los riesgos de contagio de coronavirus, que son de higiene, distanciamiento social y utilización de tapabocas.

"No podemos ser exitistas, no podemos darnos el lujo de dar un centímetro de ventaja al virus, tenemos que seguir manteniendo las medidas que venimos preconizando", añadió el ministro, quien consideró que "los números son números parciales y no permiten hacer una proyección de largo plazo que nos permita darnos el lujo de aflojar".

