El 89% de los casos de covid en Inicial y Primaria corresponden a niños, dijo Robert Silva

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), Robert Silva, informó este lunes la cantidad de centros escolares y niños que están padeciendo la covid-19.

Entrevistado por Subrayado, Silva comunicó que hasta el momento tenían tres escuelas “comprometidas”, es decir, cerradas por el virus, y que tenían un total de 326 personas cursando la enfermedad, entre funcionarios, docentes y alumnos.

En este sentido, dijo que, del total, 266 corresponden a funcionarios y alumnos de Educación Inicial y Primaria, y, a su vez, que el 89% de esos 266 corresponden a niños. El jerarca resaltó que actualmente la educación abarca una población de 340 mil estudiantes y 23 mil docentes.

“Hay que tomar las cosas como las hemos venido tomando, con mucha responsabilidad, con diálogo permanente con el MSP y con la colaboración de las familias y de nosotros mismos, con las medidas de cuidado personal”, expresó, y recomendó continuar usando el tapabocas, tener un distanciamiento físico, mantener el lavado de manos y la ventilación de los lugares.

“Una cosa que nos preocupa y ocupa que es la higiene de los establecimientos”, dijo Robert Silva.

La voz de los expertos

En diálogo con Montevideo Portal, el catedrático y presidente del Instituto de Pediatría, Gustavo Giachetto, dijo que “para tomar la decisión de vacunar a niños, que seguramente va a haber que tomarla, lo primero es que la o las vacunas que se utilicen deben tener aprobación de alguna agencia reguladora, una autorización para usarla”.

“Eso implica que tenga datos más seguros en niños, ya que faltan estudios en niños que se están procesando. Sería un uso de emergencia, pero me parece que en la situación epidemiológica actual no creo haya apuro. En los chicos el coronavirus se ha desarrollado como una enfermedad leve, no hay hospitalizaciones por esta causa en menores de 15 años”, agregó.

Giachetto sostuvo que “no hay una presión por salir a vacunar en este momento” a este sector de la población. “No tenemos casos graves, ni hospitalizaciones, no creo haya una presión de salir a vacunar corriendo”, afirmó.

En ese sentido, comentó que los niños “representan el 20% de los casos nuevos que se están registrando ahora”, pero “no es lo mismo que decir el 10% de cuando teníamos miles de casos por día”. “En los primeros meses de este año, con circulación comunitaria altísima, y alta tasa de enfermedad de adultos, los niños representaban un 10% o 12% de un número alto. Eran muchos más los niños infectados que ahora, ahora hay menos niños infectados que antes porque la cantidad de infectados a nivel general es menor”, aseguró.