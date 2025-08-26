Ejecutivo se reúne este miércoles con COFE y Udelar por presupuesto: ¿qué expectativa hay?

Política

Autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Trabajo (MTSS) se reunirán al mediodía de este miércoles 27 de agosto con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) en el marco de la negociación colectiva por la Ley de Presupuesto.

Según dijo a Montevideo Portal el secretario general del gremio, Joselo López, en esta instancia de diálogo están “un poco más trabados” que en lo que concierne al régimen de licencias médicas. Si bien pudieron avanzar “en alguna cuestión” en la rama que afecta a los funcionarios estatales, aún “quedan cosas pendientes” para resolver en este encuentro, puntualizó el dirigente sindical.

“Ahí nosotros evaluaríamos la posibilidad de avanzar en un preacuerdo para llevar a la asamblea”, añadió.

Ante la consulta de si sería posible la realización de un paro en caso de que el encuentro no resulte como ellos esperan, el secretario general de COFE sostuvo que “es difícil hacer futurología”, pero aseguró que “si no hay acuerdo” no descarta “ninguna medida”.

De todas formas, López declaró que su sector logró avanzar “un poco más que la educación”, que “todavía está complicada”.

Al respecto, los gremios de la Universidad de la República (Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República —Affur—, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas —UTHC— y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República —ADUR—), así como su rector, Héctor Cancela, irán a dialogar con el MEF y MTSS a las 10:30 del miércoles.

“Todas las señales son desalentadoras, es preocupante”, dijo a Montevideo Portal el dirigente de Affur, Paul Schiera.

Tal como informáramos, dicho gremio ya se había declarado en preconflicto, y ADUR también se manifestó en “estado de alerta”.

De acuerdo con Schiera, se estableció un plenario extraordinario para la tarde de este miércoles, luego de la reunión con el Ejecutivo, para analizar el encuentro. En este marco, ya hay pautado una asamblea general para el próximo jueves 4 de setiembre; al respecto, en el encuentro de mañana los sindicalistas decidirán si el de la semana que viene “es con paro o no”.

“Yo creo, como viene la mano, lo más probable que mañana sea un trámite y lo votemos con paro. Será un paro de 8:00 a 14:00 o 15:00, pero lo tiene que definir el plenario”, sostuvo el secretario general del sindicato.

