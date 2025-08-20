Política

Affur se declaró en preconflicto por presupuesto: “Hay una tensión que está por reventar”

La Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur) se declaró en preconflicto en la madrugada de este miércoles 20 de agosto luego de mantener una instancia de diálogo con las autoridades del gobierno el pasado martes por el presupuesto para la institución.

De acuerdo con un comunicado difundido esta madrugada, el planteo presupuestal del gobierno “no prioriza el crecimiento de la Universidad de la República [Udelar] ni de la educación pública, ensanchando las diferencias, alejando cada vez más de una educación de calidad a quienes menos tienen”.

En diálogo con Montevideo Portal, el secretario general del sindicato, Paul Schiera, expresó que “no existe” un crecimiento salarial en el planteo del Ejecutivo. “Lo que el gobierno propine es no perder el poder de compra, pero queda congelado al poder de compra que teníamos en 2019”, indicó, y tildó de “decepcionante” la propuesta del Ministerio de Trabajo (MTSS).

Asimismo, el dirigente hizo hincapié en que el reclamo no es únicamente por los salarios, sino por “la situación general del presupuesto universitario”.

“La Universidad está en una situación con una tensión bárbara. Se ha expandido tanto a nivel nacional como en cada facultad dentro de Montevideo, con la matrícula de estudiantes que ha crecido notoriamente, y el presupuesto no corresponde a eso”, declaró Schiera.

En tal sentido, alertó que “hay una situación límite, una tensión que está por reventar”. “Si no hacemos algo y no definimos cuáles son nuestras prioridades como país y a qué país apuntamos, empezaremos el conflicto con la intergremial” universitaria, añadió.

A su vez, el secretario general de Affur recordó que a principios de mes la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) se declaró en “estado de alerta” y no descartaba iniciar un conflicto por esta misma problemática.

Así, aseguró que el miércoles que viene habrá otra instancia de diálogo en el MTSS, para la cual los sindicatos fueron convocados a movilizarse en las puertas de la Secretaría de Estado.

