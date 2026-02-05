Política

Ejecutivo otorgó la gestión de un refugio a la Fundación A Ganar por hasta $ 21 millones

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) adjudicó la gestión de un refugio a la Fundación A Ganar, criticada en el gobierno pasado por ser “amiga” de la actual oposición, según informó en primera instancia El Observador y confirmó Montevideo Portal.

En 2024 se realizó un llamado a “entidades de cualquier naturaleza jurídica para la gestión de hasta tres centros de 24 horas y un equipo itinerante en la ciudad de Montevideo”. El 6 de junio de ese año surgió que se habían presentado ocho oferentes, entre ellas la mencionada organización no gubernamental. No obstante, en agosto cuatro fueron desestimadas por no considerarse “jurídicamente admisibles” para el llamado.

Esto llevó a que, este jueves 5 de febrero, se adjudicara el llamado a Licitación Pública Nº 5/2024 a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) Otras Manos, Cooperativa de trabajo Sumando Opciones, Fundación A Ganar y la Cooperativa de Trabajo Virada. El llamado en cuestión otorga una suma total de hasta $ 86,8 millones a distribuir entre las ONG, y dispone que se hagan cargo de los centros de 24 horas “por el plazo de 12 meses a partir de la suscripción de los convenios, pudiéndose renovar automáticamente por hasta un período de hasta 12 meses o menos”.

A la Fundación A Ganar se le adjudicó un monto máximo de hasta $ 21.694.328 (exento de IVA), según surge de la publicación de la resolución en el diario oficial.

A continuación, el documento establece los convenios firmados entre el Mides y cada una de las organizaciones.

En tal sentido, se detalla que la OSC deberá gestionar un centro mixto con cupos de hasta 40 personas. El acuerdo obliga al Mides a transferir a la organización el monto anteriormente mencionado en seis partidas, aunque se establece que el ministerio “se reserva la potestad de abonar parcialmente o no abonar la segunda partida si de los Informes de Rendición de Cuentas o Auditorías surgieren créditos sin ejecutar por parte de la asociación”.

En tanto, la Fundación A Ganar deberá “gestionar el servicio de acuerdo con los lineamientos de la Dirección Nacional de Protección Social” con “estrategias individuales, grupales y comunitarias orientadas al cumplimiento de los objetivos”, entre otras obligaciones.

El Mides podrá rescindir el convenio “en caso de valoración negativa de la gestión” o por “irregularidades en la gestión económica de la propuesta”, entre otros factores.

El titular de la cartera, Gonzalo Civila, firmó el acuerdo en nombre del Mides.