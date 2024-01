Economía

Ejecutivo aprueba crédito del BID para inversión de US$ 1.000 millones en Salto Grande

Montevideo Portal

El Poder Ejecutivo aprobó el acuerdo para el establecimiento de una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proyecto Renovación y Modernización del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.

En total, esta iniciativa implicará una inversión de unos US$ 955 millones, de acuerdo con un comunicado al que accedió Montevideo Portal.

“La renovación implica extender la vida útil de todos los activos físicos del complejo, su capacidad de operación, producción, transmisión, eficiencia y seguridad, y se realizará en tres etapas”, detalla el documento.

La primera etapa comenzó en 2019 y culminará este año, y cuenta con una inversión de US$ 80 millones. La segunda irá desde 2024 hasta 2029, y alcanzará un monto de US$ 150 millones en un primer momento, y luego, de 2029 a 2034, US$ 125 millones.

Finalmente, la tercera etapa implica restaurar el equipamiento principal de turbinas y generadores “a su condición de operación óptima y confiabilidad por los próximos 30 años”. Así, se prevé una inversión estimada de US$ 600 millones y se llevará a cabo desde 2025 hasta 2045.

El financiamiento estimado del BID para la totalidad del proyecto es de US$ 800 millones. Esta iniciativa será ejecutada por Argentina y Uruguay en partes iguales debido a su condición de organismo binacional.

“Salto Grande adelantó la gestión ante el BID para el financiamiento de la segunda y tercera etapas a fin de darle continuidad operativa al programa. En diciembre de 2022, con el aval de los gobiernos de Argentina y Uruguay, solicitó el préstamo, que en junio de 2023 fue aprobado por la institución y recientemente fue avalado por el Poder Ejecutivo”, reza el texto.

Al respecto, el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Martín Burutarán, resaltó que se “potenciará el crecimiento económico a través de la inversión y la creación de empleo”.

En el marco de este proyecto, la delegación de Uruguay ante la CTM de Salto Grande, en coordinación con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), creó un grupo interinstitucional “para buscar la mejor estrategia e inversión para transformar la central eléctrica”, concluye el documento.

