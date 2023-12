Paganini por aumento salarial en Salto Grande: “No nos satisface lo que se ha acordado”

Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, acompañado por otras autoridades de la Cancillería, compareció el miércoles pasado ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, para hablar sobre la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande.

En la reunión, uno de los puntos principales tratados fue el planteado por el diputado del MPP Nicolás Viera, que le consultó sobre una resolución de la CTM —la n° 270/23— en la que se estableció un “incremento salarial nominal, que es fijado por etapas, pero en su totalidad resulta un 3% por encima del IPC [Índice de Precios al Consumo], a los funcionarios”, según se desprende de la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió Montevideo Portal.

“Realmente, me llama poderosamente la atención que en el contexto en el que nos encontramos, con todo el debate público y político que ha tenido este tema en cuanto al uso de los recursos públicos -como el ministro bien decía, fue compartido por casi el cien por ciento de la Cámara de Representantes-, que hace, precisamente, a un uso racional, eficiente y transparente de los recursos públicos, hoy se esté planteando un acuerdo, obviamente, firmado por el sindicato y por las autoridades de la delegación uruguaya; está la firma de su presidente [Martín Burutarán]”, le dijo Viera a Paganini.

El diputado frenteamplista sostuvo a su vez que “ante un escándalo sin dimensiones respecto al uso de los recursos en Salto Grande”, la delegación uruguaya, “lejos de tranquilizar las aguas, genera este incremento salarial”.

“Además, lo hace en año electoral y genera cláusulas, al final de este contrato, que son mordaza. Lo que plantea es que el sindicato, después de que firme esto, se obliga a no hacer declaraciones, a no hablar del tema, a no movilizarse. A mí, sinceramente, me llama la atención y no sé qué opinión tiene el sindicato sobre esto, pero realmente es escandaloso”, agregó el representante por Colonia.

Sumado a esto, el diputado frenteamplista Eduardo Antonini le consultó al canciller “si ya tenía conocimiento de la resolución”.

Paganini contestó que “efectivamente”, en su cartera no tenían “conocimiento de esta negociación sindical, que termina en un acuerdo”.

“Entendemos, por el estatus legal y por las consultas que hemos hecho, que aún le falta el refrendo de la Comisión conjunta, digamos, argentina y uruguaya, pero la delegación uruguaya ha tomado parte en negociaciones con el sindicato y ha llegado a esta fórmula, que es la que ha trascendido públicamente. Se nos ha informado que en realidad lo que hay hasta ahora es un preacuerdo o un acta tentativa y, en ese sentido, en estos días vamos a estar evaluando su impacto, viendo si existen alternativas, pero este Ministerio entiende que no está alineado con las pautas salariales del gobierno”, agregó el ministro.

El canciller afirmó que junto al Ministerio de Economía y Finanzas hablarán con la CTM para “ver las alternativas que existan y cuáles son los compromisos preexistentes”.

“Pero claramente no nos satisface lo que allí se ha acordado”, enfatizó Paganini.

“Así fue comunicado en el día de ayer, pero vamos a estudiarlo y evaluarlo jurídica y procedimentalmente para ver las alternativas que tenemos al respecto. Es importante tener claro, porque en la prensa se ha manejado algún tipo de información que puede ser malinterpretada -no digo que haya habido mala intención-, que este acuerdo involucra a 250 funcionarios del sector uruguayo de la Comisión binacional, y que el sindicato de Salto Grande intervino en negociaciones con la Comisión”, amplió el ministro.

“Obviamente, incluye a los funcionarios que están en esta situación de la que estamos hablando antes, pero esto no es hecho para ellos. Eso no habla ni a favor ni en contra del hecho; solamente, quiero precisar una situación. Claramente, vamos a estar arriba de este tema en estos días, revisando las alternativas que tenemos porque, claramente, hay un apartamiento de las pautas salariales que tiene el gobierno; apartamiento que, además, abarca cargos que están muy bien remunerados, según la opinión personal de este ministro”, añadió Paganini.

En respuesta a lo dicho por Paganini, el diputado Viera le respondió: “No puedo dejar de hacer una consideración personal, porque, lamentablemente, no es normal la sinceridad demostrada por el ministro. Eso habla bien de él, no solamente como jerarca sino como persona. Yo le agradezco, ministro, porque está bueno hacerse cargo de los problemas”.

“Lo que acabo de entender también es que esta delegación le sigue dando dolores de cabeza al Poder Ejecutivo. Si se va a reconsiderar por parte del Poder Ejecutivo la situación planteada sobre el incremento de gastos en el rubro salario, a salarios muy abultados para el común denominador de los trabajadores del país, naturalmente estamos en un problema. La única certeza, garantía y tranquilidad que me da es que el ministro asume esa responsabilidad. Por tanto, esperamos que su mediación colabore con el país; de eso se trata”, señaló el representante emepepista.

