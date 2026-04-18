Política

Eduardo Sanguinetti, exministro de Turismo, se suma al gobierno de Carlos Albisu en Salto

Montevideo Portal

Eduardo Sanguinetti, exministro de Turismo al final de la pasada administración, se sumó al gobierno departamental de Salto como director de Turismo.

“Hoy tuve el inmenso placer y orgullo de aceptar la propuesta de Carlos Albisu para integrarme al gabinete del gobierno departamental”, escribió en X el dirigente colorado.

Así, Sanguinetti habló de un “desafío más” en un departamento “tan importante” para Uruguay, “gobernado por una persona que está buscando lo mejor para los salteños y que entiende que el turismo es un gran motor de desarrollo económico y social”, reflexionó.

El exministro asumió ese rol en 2024, cuando Tabaré Viera abandonó el cargo para dedicarse a la campaña presidencial.

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