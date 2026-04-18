Eduardo Sanguinetti, exministro de Turismo, se suma al gobierno de Carlos Albisu en Salto

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Eduardo Sanguinetti, exministro de Turismo al final de la pasada administración, se sumó al gobierno departamental de Salto como director de Turismo.
“Hoy tuve el inmenso placer y orgullo de aceptar la propuesta de Carlos Albisu para integrarme al gabinete del gobierno departamental”, escribió en X el dirigente colorado.
Así, Sanguinetti habló de un “desafío más” en un departamento “tan importante” para Uruguay, “gobernado por una persona que está buscando lo mejor para los salteños y que entiende que el turismo es un gran motor de desarrollo económico y social”, reflexionó.
El exministro asumió ese rol en 2024, cuando Tabaré Viera abandonó el cargo para dedicarse a la campaña presidencial.
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