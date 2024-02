Tras rispideces por quién será ministro de Turismo, Eduardo Sanguinetti irá por Viera

Política

La oferta a Julio Luis Sanguinetti para ser el nuevo ministro de Turismo causó polémica en la interna del Partido Colorado (PC), ya que varios dirigentes consideraron que el hecho de que Julio María Sanguinetti haya propuesto a su hijo para ocupar el cargo fue una “mala decisión”.

Así, el expresidente colorado emitió un comunicado en el que confirmó que existió la propuesta para que Julio Luis Sanguinetti sea ministro de Turismo, pero “fue desistida por él”. En tanto, dijo el actual secretario del PC, informó que se le hizo la misma propuesta a Eduardo Sanguinetti, su sobrino segundo y actual asesor del ministro Tabaré Viera, “lo que fue aceptado por el presidente de la República”.

En 2019, el próximo ministro de Turismo dijo a El Observador el optimismo que Julio María Sanguinetti tuvo cuando decidió involucrarse más con el PC. “Nos dijo que no podía quedar ningún colorado fuera del partido, que no podíamos perder ni un voto, que sacáramos listas donde pudiéramos. Nosotros no veíamos el crecimiento, la potencialidad que él vio. Estaba complicada la situación y no imaginé nunca que meses después el partido estuviera como ahora”, expresó.

Eduardo Sanguinetti es abogado y parte de la Lista 21, de la agrupación Batllista. Además, es prosecretario nacional de Turismo del PC. Es, también, fundador del estudio de abogados Sanguinetti & Asociados y su experiencia legal se enfoca en el derecho corporativo y comercial.

El rechazo de Julio Luis Sanguinetti

En el marco de las elecciones 2024, Viera, precandidato colorado, deberá renunciar a su cargo como ministro de Turismo. Así, Julio María Sanguinetti propuso a su hijo, Julio Luis, como posible sustituto.

Por su parte, Julio Luis Sanguinetti compartió su rechazo al puesto en el ministerio. “Habiendo sido diputado (2000-2005) y vicepresidente de UTE estos años, mi Partido Colorado y Batlistas [sector al que pertenece] me honran ofreciéndome el Ministerio de Turismo. He decidido no aceptar para trabajar por la victoria de la Coalición Republicana este año”, apuntó.

El último cargo ocupado por Julio Luis Sanguinetti fue en la vicepresidencia de UTE, cargo que ocupó desde junio de 2020 hasta el 26 de octubre de 2023.

La noticia de la designación de Sanguinetti al frente de la cartera generó críticas dentro de la interna colorada, una de ellas la del expresidente de Antel y actual precandidato a la Presidencia, Gabriel Gurméndez.

“El Partido Colorado por el que trabajo estará al servicio de los uruguayos y del futuro del país. No es esto, no se transfiere el poder de padre a hijo, no es un tema de familia. Lamento, esta es una mala decisión”, sostuvo Gurméndez.

Por su parte, el exsenador Pedro Bordaberry, que ocupó el cargo de ministro de Turismo entre 2003 y 2005, escribió en su cuenta de Twitter: “Un error muy grande, una mala decisión; inexplicable”.