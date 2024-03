Ediles blancos impulsarán comisión investigadora sobre entrega de viviendas en Salto

Política

La bancada de ediles del Partido Nacional de Salto impulsará la creación de una comisión investigadora para tratar el tema de una difusión de un audio en el que una dirigente de la lista 612 de Salto pidió a una cooperativa presencia en actos, reuniones y actividades que involucren al precandidato del Frente Amplio (FA) Andrés Lima, para facilitar la entrega de terrenos.

La moción se presentará este lunes 1º de abril a la Junta Departamental de Salto, según informó El País y confirmó Montevideo Portal en diálogo con el coordinador de la banca de ediles nacionalistas, Facundo Marziotte.

“Lo que ahí se hace es presentamos una preinvestigadora y después necesita los votos oficialistas también para que sea investigadora finalmente”, indicó el curul.

Al respecto, señaló que ha hablado “extraoficialmente” con algunos ediles del oficialismo, pero aclaró que no le “corresponde decir qué es lo que creen” porque “cada bancada tomará una decisión en conjunto”. “Creo sí poder adelantar que el Partido Colorado va a apoyar lo que planteemos”, indicó.

En cuanto a los ediles del FA, Marziotte señaló que también ha tenido “algunas conversaciones”, pero prefirió mantenerlas “en reserva”. “Imagino que tendrán su interna y tendrá sus mayorías y verán qué es lo que van a resolver allí”, apuntó.

De todas formas, expresó que tiene “una percepción de que hay gran parte del FA que quiere que se estudie y se investigue” el tema.

La historia se repite

Marziotte señaló que es la segunda vez que se busca impulsar una comisión investigadora sobre este mismo tema. “Incluso una vez llamamos a Lima a sala por este mismo tema, hace más de un año, y en ese momento no sacamos nada. [...] Además para nosotros no es nuevo porque nos han venido a hablar un montón de integrantes de diferentes cooperativas que nos dicen lo mismo que dijo ese audio”, mencionó el edil nacionalista.

A su vez, aseveró que todos los terrenos son otorgados “de manera precaria”.

“Es un comodato precario que finaliza legalmente al final del período. Entonces no solamente le está dando algo a la gente que no sirve legalmente, que no tiene ningún sustento, porque se cae apenas termine el período de él, sino que es irresponsable, porque deja el problema para el próximo, sea quien sea”, concluyó Marziotte.

