Edila que apoya a Lima afirma que jerarca de Intendencia pagó a militantes para ir a acto

Tras el lanzamiento de la precandidatura por el Frente Amplio de Andrés Lima, en un acto que fue liderado por el intendente en Salto este sábado, las rispideces entre algunos dirigentes que apoyan el jerarca departamental ya comenzaron a aparecer.

Según un audio de WhatsApp al que accedió Montevideo Portal, la edila Patricia García, de la lista 2316 y dirigente cercana al intendente, se refirió en duros términos a un referente de otra lista que apoya al jerarca departamental.

En particular, García cuestionó el proceder del actual director de servicios públicos de la Intendencia de Salto, Mario Furtado, por ofrecer dinero a militantes de su lista en el acto de proclamación de la precandidatura de Lima.

En el audio al que accedió Montevideo Portal, García expresó: “Hermoso el acto del doctor Andrés Lima. Precioso. Lo único, que como saben yo soy muy sincera y digo las cosas de frente, me bajé recién del ómnibus en el que llevé gente que me acompañaba y la lista por la que estoy militando”.

Y añadió: “Me cuentan que el referente de la lista 70, el señor Mario Furtado pagaba a cada uno de los que llevaba [al acto] en los ómnibus $ 200. Y les pagaba comida, cosa que me parece totalmente injusta y aberrante. Más que una injusticia para las personas que militamos de corazón, no corresponde. Habría que rever esa situación porque no todos tenemos $ 200 para pagarles o pagarles un plato de comida. O darles vino, drogas, no sé. Eso es una denuncia que estoy haciendo porque me cayó muy desagradable. Eso no se hace. Es la campaña sucia que hacen los propios que se dicen frenteamplistas. No me importa que haya gente de la lista 70 en el grupo. Lo digo con total propiedad, porque me lo acaban de decir personas de mi lista que iban que les ofrecieron”.

La denuncia de la edila fue consignada por el medio local Quinto Elemento.

En diálogo con Montevideo Portal, García confirmó que envió el audio al grupo de ediles del Frente Amplio.

“Veníamos del acto lagrimeando, emocionada. Junté mi gente y cuando te cuentan lo que había sucedido. Me indigné. A mí me faltaba gente, por lo que pasó. Que vaya y saque a otro, no gente mía, no del Frente Amplio. Que busquen indecisos, de Cabildo Abierto, del Partido Nacional. Lo que pretendo es que tengamos respeto entre nosotros, los frenteamplistas. No pesquemos dentro de nuestros grupos. Si no tenemos códigos entre nosotros, nos tenemos que estar cuidando entre los propios frenteamplistas”, reafirmó García.

