Edil nacionalista pidió informes sobre cuándo comenzará reparación de rambla de Carrasco

Parte de la rambla frente al Hotel Carrasco se derrumbó en julio de 2021. El curul dijo que “se está en un stand by que achata y crea desesperanza”.

El edil por el Partido Nacional (PN) Pablo Fredes realizó un pedido de informes consultando a la Intendencia de Montevideo (IM) acerca de cuándo comenzarán las obras para reparar parte de la Rambla República de México, situada en frente al Hotel Carrasco. Ese lugar se derrumbó en julio de 2021 a causa del viento y el mar.

Fredes dijo a Montevideo Portal que además del comienzo de las obras se busca saber “cuándo está previsto que terminen”. “Se está como en una especie de stand by que achata y crea desesperanza. A las pruebas me remito, basta pensar en tres o cuatro ítem que para toda intendencia son centrales, y vamos a coincidir que en la capital existe un déficit de tareas básicas que no se cumplen ni se disimulan”, comentó el curul nacionalista sobre la gestión de la comuna.

Con respecto a las tareas que “no se cumplen”, Fredes dijo que son: “la recolección de la basura, ordenar y tratar de mejorar el caos en el tránsito, reparar calles y veredas en estado ruinoso, mejorar del transporte colectivo” que “a contrapelo de toda lógica, para la IM no es prioridad”.

“La Intendente se ha transformado en una comentarista de lujo de asuntos nacionales, ahora, si analizamos los temas que le competen y por los cuales se la eligió para que gestione, notamos una ausencia que golpea un día sí, y otro también a los montevideanos”, añadió.

Fredes consideró que “en Montevideo existe un desgobierno, la desidia campea a sus anchas, y la administración de Carolina Cosse no se ocupa ni de lo chico ni de lo grande, directamente no está”.

En una resolución, la IM adjudicó la reparación de esa parte afectada de la rambla a la empresa Possamai Construcciones. El edil Fredes dijo que le alegraba “que se haya decidido reparar ese tramo de la rambla a punto cumplirse el primer aniversario del desplome”, pero cuestionó: “¿cómo pudo pasar tanto tiempo sin que se haya hecho absolutamente nada?”.

“Esto explica mucho y deja en evidencia los ritmos y los tiempos que tiene hoy Montevideo, la síntesis podría resumirse en dos palabras, desgobierno y desidia”, aseguró.