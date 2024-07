Edil denunciante de Caram: “Con el Código Procesal anterior estarían todos tras las rejas”

Política

Anoche, la Junta Departamental de Artigas trató el pedido la renuncia del intendente, Pablo Caram, luego de que el jerarca departamental fuera condenado por la Justicia por el delito de omisión de denunciar delitos de funcionarios públicos. En esa instancia también presentó su renuncia la suplente de Caram, la exdiputada Valentina dos Santos, quien también fue condenada por la causa de las horas extras.

Una de las alocuciones más esperadas y encendidas de la sesión fue la del edil colorado Daniel Argañaraz, uno de los impulsores de las denuncias que condujeron a las condenas mencionadas.

Argañaraz fue noticia a nivel nacional en diciembre pasado, cuando la bancada del Partido Nacional no dio cuórum en una sesión de la Junta Departamental. Ese día se pretendía votar el envío de un pedido al Tribunal de Cuentas para que analizara precisamente el caso de las horas extras.

Indignado, el curul colorado filmó los escaños vacíos de la bancada nacionalista y acusó a sus integrantes de presentarse “cuando hay chupi y piqui” y no para votaciones importantes como aquella.

Meses más tarde, los hechos le darían la razón a Argañaraz, quien anoche en la Junta Departamental no ahorró calificativos para con los condenados.

El edil calificó la de ayer como “una noche triste” y destacó que los condenados por la causa tienen la ciudadanía suspendida “por hacer actos de corrupción”.

“No es una renuncia cualquiera, no renuncian porque quieren sino porque deben. Están obligados a renunciar. Ya no les corresponde estar en cargos públicos por sinvergüenzas, bandidos, corruptos y delincuentes”, atacó.

Posteriormente, el colorado enfatizó que la condición de delincuentes del intendente, su primo y su sobrina quedó patente desde el momento en el que, en lugar de defenderse en los estrados, aceptaron su culpabilidad en un juicio abreviado, modalidad que hizo que sus penas fueran más leves.

“¿Qué hubiera pasado con el Código Procesal anterior? Seguro estaban todos con traje a rayas, presos, entre rejas por sinvergüenzas y bandidos: esa es la verdad de la milanesa”, sostuvo.

Posteriormente, se refirió a Valentina dos Santos y sus explicaciones. La ahora condenada había dicho: “Si hice cosas que van más allá de mis tareas como diputada, fue simplemente con este afán de trabajar por mi pueblo”.

Para el edil denunciante, esas afirmaciones carecen de sentido. “Ni funcionó ni trabajó siquiera en el Parlamento. Es la diputada que más ha faltado en el Parlamento. Venía a Artigas a jugar a la intendenta, y el intendente se lo permitía por ser su sobrina”, dijo.

Posteriormente, Argañaraz extendió sus críticas al Partido Nacional en su conjunto, fuerza política a la que pertenece Pablo Caram, quien días atrás pidió que su caso fuera tratado por el comité de ética del partido.

“Cuando el Partido Nacional dice que ha actuado por aceptar la renuncia, ¿de qué actuación me hablan? Este tema fue tratado hace meses en su directorio. El intendente Caram fue, no llevó ninguna prueba, les dijo que estaba todo bien, les mintió en la cara igual que a nosotros y nunca más apareció”, relató. En ese sentido, acusó al Partido Nacional de no abordar con rigor el caso hasta después del fallo judicial. “El Partido Nacional estuvo callado todos estos meses y acepta una renuncia ahora que la Justicia se expidió, pero antes no exigió que se presentaran estas pruebas”, expresó.

Luego hizo un breve resumen de la causa y con ironía trató de “superhéroes” a los funcionarios que supuestamente trabajaron 20 horas diarias durante meses. “O bien son esclavos, y en ese caso habría que denunciar ante la Organización Mundial del Trabajo”, consideró.

En las denuncias presentadas meses atrás por Argañaraz, se mencionan 13 casos de ese tipo. En febrero de 2023, Valeria Ripoll, entonces presidenta de la Federación Nacional de Municipales, indicó que los casos podrían ser cerca de cincuenta. “Van a caer algunos avivados más, por sacarle la plata a la gente”, adelantó al respecto el curul.

“¿Qué hará el partido de Aparicio Saravia, el partido de las leyes, con estos personajes?”, se preguntó luego. “Me imagino que dirá que esta gente no los puede representar más, porque terminaron condenados con prisión”, respondió.