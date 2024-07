Colorados, frentistas y dos blancos se abstuvieron de votar renuncia de Caram y Dos Santos

Política

La Junta Departamental de Artigas trató este lunes a partir de la hora 21 el pedido la renuncia del intendente de Artigas, Pablo Caram, luego de que el jerarca departamental fuera condenado por la Justicia por el delito de omisión de denunciar delitos de funcionarios públicos.

También presentó su renuncia la suplente de Caram, la exdiputada de Valentina dos Santos, quien también fue condenada por la causa de las horas extras.

En el caso de Caram fue sentenciado a 14 meses de prisión con libertad a prueba y tareas comunitarias. Por su parte, la pena de Dos Santos fue por seis meses de prisión con libertad a prueba y también tareas comunitarias.

A ambos dirigentes políticos la ciudanía les fue suspendida de forma unánime este lunes por la Corte Electoral, luego del fallo de la Justicia, según establece el artículo 80 de la Constitución en su numeral cuarto.

El cargo de intendenta de Artigas ahora será asumido por la escribana Elita Volpi, cuarta en la lista de sucesión.

Tras un poco más de una hora de sesión, la votación para aceptar la renuncia de Caram y Dos Santos finalmente contó con 20 votos de los 31 curules. Los dos ediles del Partido Colorado (2), los seis del Frente Amplio y dos del Partido Nacional se abstuvieron de votar porque las renuncias no tenían sentido, al entender que Caram y dos Santos “ya no tienen ciudadanía", y por lo tanto, “no pueden ejercer ningún cargo público”.

“Estas personas ya no corresponde que se les vote porque no son ciudadanos, no están en la Intendencia y no están ocupando los cargos. No se puede votar una renuncia a alguien que no está ejerciendo aboslutamente nada", argumentó el edil colorado Daniel Ardañaz, uno de los principales impulsores de las denuncias por las horas extras, causa que hasta ahora lleva cuatro personas condenadas, incluidas Caram, su primo Rodolofo Caram, Stefani Severo y Dos Santos.

