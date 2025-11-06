Edil blanco propone hacer una escultura de Francisca, la elefanta marina de Piriápolis

Locales

El edil nacionalista de Maldonado Javier de León sugirió erigir una escultura de Francisca, la elefanta marina que nació en la costa de Piriápolis el pasado 11 de octubre.

Según consignó FM Gente, el curul presentó una moción ante la Junta Departamental para que luego pase a la Intendencia. “La propuesta nace a partir de llamadas y mensajes de vecinos […] de que les interesaría tener en el lugar algo que marcara el hito” del primer nacimiento de un elefante marino registrado en costas uruguayas (hecho inédito para la fauna uruguaya), dijo De León a Montevideo Portal.

La intención es que, una vez salga de la Junta, pase por las direcciones de Ambiente y Cultura de la comuna, señaló el edil blanco.

“La idea es que sea una escultura o monumento que represente lo que pasó: el nacimiento de la cría, pero también la conjunción de la comunidad que se puso toda en campaña de trabajar en pro de que estuviera el ambiente controlado para que se pudiera desarrollar en sus primeros días, como ha sido hasta ahora”, manifestó.

A su vez, la intención es que la representación esté hecha por materiales que no afecten el ambiente y que esté situada en la rambla del balneario y no sobre la arena. También se pretende que sea realizada por artistas maldonadenses y que, además, tenga “cartelería alusiva de lo que fue el nacimiento, por qué se dio, cómo [y] quiénes participaron en el cuidado”.

“Todo lo que se pueda informar a la ciudadanía de que un día pasó ahí”, sintetizó De León.

