Edil blanco estima que IM no consigue millonarios ingresos en cartelería y paradas de bus

El edil nacionalista Javier Barrios volvió a denunciar que la Intendencia de Montevideo (IM) incumple con un reciente cambio de reglamentación sobre la cartelería en los edificios de la ciudad. Quienes infringen esta normativa colocan carteles publicitarios en fachadas de edificios o también en las paradas de ómnibus.

“Ahora, para quienes están en infracción, se puede multar a las empresas que ponen los avisos, a los anunciantes y a los edificios. Entonces lo que queremos saber, como hemos visto que hay muchos carteles que todavía siguen en infracción, si la IM ha empezado a intimar a los anunciantes y a los edificios”, manifestó en diálogo con Montevideo Portal.

En esta línea, comentó que realizó un pedido de informes a la comuna capitalina —el cuarto sobre este tema puntual— para ahondar más en la temática. “Queremos saber si la IM ha empezado a cumplir la propia normativa que tiene, porque nos llama la atención que muchos carteles que estaban en infracción continúan (así). Habiendo pasado cuatro meses (desde esta nueva normativa) tendría que haber algunos resultados y se sigue estando en infracción en muchos de los carteles que nosotros sabemos”, señaló.

Consultado respecto a cuántos carteles hay que actualmente incumplen la ley, Barrios informó que tiene identificados 10 en toda la ciudad.

Así, el edil indicó que un cartel de 6 por 12 metros en el costado de un edificio paga unos $40.0000 de impuestos por mes. “Obviamente que si están en infracción, si no están declarados o si están en negro no pagan eso. Entonces ese sería el problema; además de estar en infracción, no están pagando los impuestos correspondientes”, aseveró; se trataría de al menos $400.000 (9.726 dólares) al mes que la IM no estaría cobrando.

A esto se le suma el tema de las paradas de ómnibus: el curul del Partido Nacional señaló que la Intendencia de Montevideo perdió entre 6 y 8 millones de dólares de inversiones en esta materia, ya que “cada empresa se comprometía a hacer paradas nuevas” por ese monto y, “como contrapartida, obtenía la publicidad por equis cantidad de años”. Sin embargo, “se declaró desierto, lo tiene parado y desaprovechado la comuna; por eso, en muchos lugares no tenemos paradas nuevas”, indicó.

