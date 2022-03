Economía uruguaya deberá crecer por encima del 3,8% para concretar baja de IASS e IRPF

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo este jueves después de su comparecencia ante la Asamblea General y tras una nueva suba en el precio de los combustibles, que el Ejecutivo no se “amputa” la posibilidad de que los ajustes se hagan de forma bimensual, aunque no se está considerando.

El mandatario defendió, sin embargo, el régimen que adoptó el gobierno a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC) porque es “transparente”.

“Además fue votado de forma unánime en el Parlamento. Aunque hoy se recurre, lo votó la oposición. Se terminó la época que llamaba un ministro de Economía o un presidente y decía que había que aumentar los combustibles porque hace falta caja. Y después tuvimos que salir a salvar a Ancap con US$ 800 millones”, defendió Lacalle Pou en Telemundo.

El jerarca agregó que los combustibles en los últimos meses aumentaron en otros países del mundo “de primer nivel” y que lo hizo entre 30% y 40%.

“Uruguay está bastante por debajo de lo que han aumentado la gran mayoría. En parte, por la otra parte del sistema, que no es una discrecionalidad política basada en la nada. Se basa en los resultados de Ancap y lo que la empresa todavía puede sostener. Y obviamente en no trasladar en un momento de tanta volatilidad al resto de la población. Recién veía que estaba en US$ 115 (el barril de petróleo), cuando hace un año y medio estaba en US$ 42”, argumentó.

Y agregó: “Si no estuviese el sistema incluido en la LUC, ¿a cuánto estaba la nafta y el gasoil hoy en Uruguay? ¿Alguien piensa que sin LUC íbamos a estar $3, $5 o $10 abajo? Capaz que estaba arriba. Esto lo que nos da es una referencia técnica que no existía desde la que partimos y después está la decisión de política de Estado”.

IASS y crecimiento económico

Consultado sobre su mención este miércoles de que se iba a disminuir el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) y los cambios en las franjas más bajas del Impuestos a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Lacalle Pou indicó que “va a depender del resultado económico”.

En esta línea, dijo que lo que marcó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como crecimiento necesario para poder bajar los impuestos fue 3,8% del Producto Interno Bruto para 2022.

“Del 3,8% para arriba para el IASS y el IRPF”, señaló y aclaró que lo que se baje dependerá del crecimiento por encima del 3,8% que tenga el país durante este año.

