Internacionales

EE. UU. afirma que interceptó drones de narcos mexicanos en el área fronteriza

Estados Unidos anunció el miércoles que interceptó y neutralizó drones de los cárteles mexicanos, horas después de haber cerrado sin previo aviso y de forma temporal el aeropuerto de la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas.

El incidente se produce en un contexto de tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y México a causa del narcotráfico y las disputas comerciales entre ambos países.

Un responsable estadounidense afirmó a la agencia AFP, bajo condición de anonimato, que drones pertenecientes a cárteles mexicanos de la droga habían penetrado en el espacio aéreo de Estados Unidos.

Las fuerzas militares “tomaron medidas para desactivar los drones” tras lo cual el Pentágono determinó, junto al organismo regulador de la aviación (FAA), que “no existía ninguna amenaza para el transporte comercial”, precisó dicha fuente.

Una versión similar fue informada por la agencia AP, en operaciones de las que también dio cuenta CNN.

The flight shutdown in El Paso is reportedly due to U.S. military counterdrone technologies aimed at Mexican cartels - AP.



CNN reports the operations were carried out from Fort Bliss. pic.twitter.com/tAZaTysqo6 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 11, 2026

La FAA había anunciado en la madrugada el cierre del aeropuerto, uno de los más importantes del sur de Estados Unidos, durante diez días, una medida excepcional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se investigará por qué se cerró el espacio aéreo de Texas y sostuvo que su gobierno no tiene “ninguna información” sobre el uso de drones en la frontera con Estados Unidos.

Todas las aerolíneas tuvieron que suspender sus vuelos hacia o desde esta ciudad fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez.

La restricción de sobrevuelo del espacio aéreo también afectaba a la localidad vecina de Santa Teresa, en Nuevo México.

La medida abarcaba vuelos de carga y comerciales, y se extendía hasta una altitud de 18.000 pies (5.500 m) sobre el aeropuerto, en un radio de 10 millas náuticas (18,5 km).

“El cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso ha sido levantado. La aviación comercial no está amenazada. Todos los vuelos reanudan su operativa normal”, declaró la FAA en X.

Con información de AFP.