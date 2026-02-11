Contenido creado por Gonzalo Charquero
Internacionales

El botón rojo

Misterio y confusión: marcha atrás de orden sin aviso que suspendía vuelos en El Paso

En la noche del martes anunciaron el cierre del espacio aéreo por 10 días en la ciudad fronteriza, pero luego se dejó sin efecto.

11.02.2026 12:09

Lectura: 2'

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. levantó este miércoles la suspensión temporal anunciada en la noche anterior de todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, por “razones especiales de seguridad”.

“Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad”, publicó la FAA en su cuenta oficial en X.

El tráfico aéreo sobre El Paso, una ciudad cercana al millón de habitantes, fue suspendido por completo durante un período de diez días tras una orden federal emitida sin previo aviso.

La medida, que sorprendió tanto a funcionarios como a residentes, afectaba a todas las operaciones aéreas: vuelos comerciales, de carga y privados. Tanto el primer anuncio como la posterior marcha atrás han generado confusión en Estados Unidos, ya que las autoridades no han ampliado detalles sobre las determinaciones.

La Administración Federal de Aviación ordenó el martes la interrupción total de llegadas y salidas a partir del 10 de febrero a las 23:30.

Según reportan algunas fuentes, el cierre del espacio aéreo de una ciudad importante de Estados Unidos por motivos de seguridad durante un período prolongado no ocurría desde las semanas posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001.