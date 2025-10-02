Duele de ver: hombre atacado por pitbulls mostró las heridas que sufrió

Tras ser atacado por dos perros de raza pitbull en su propia casa, un vecino del barrio riverense de Santa Isabel convalece ahora en su domicilio.
En rueda de prensa, mostró las heridas sufridas, contó que recibió ocho puntos de sutura en una pierna y destacó que no era la primera vez que los animales irrumpían en su terreno.
Tal como informáramos, los animales pertenecen a una mujer de 65 años, vecina de la víctima. Esta aseguró que procura mantener a los canes atados, pero reconoció que “a veces se escapan” y salen a la calle.
“Es la cuarta vez que entran”, dijo el hombre, quien agregó que en una de sus fugas los pitbulls mataron a una perra de la zona.
En su relato, el dueño de casa dijo que salió al patio a proteger a su propio perro y logró ahuyentar a los intrusos, pero luego estos volvieron y lo atacaron por sorpresa. “Los vecinos llamaron a la Policía y ellos me llevaron”, contó acerca de cómo fue rescatado y asistido.
“Los perros eran del hijo de la mujer. El muchacho falleció y ella se quedó con los perros, pero no están seguros, se escapan”, manifestó.
El hombre ya presentó la denuncia en la comisaría y deberá comparecer ante un juez. “No lo voy a dejar así, porque ahora no puedo trabajar”, dijo el herido, que estima que su baja podría extenderse por aproximadamente un mes.
