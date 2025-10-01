Policiales

A domicilio: hombre internado tras ser atacado por dos pitbulls que lo “visitaron”

Un hombre de 40 años fue hospitalizado con múltiples lesiones en Rivera, debido al ataque de dos perros de raza pitbull.

Según informara el comunicador local Pedro Olivera, el hecho ocurrió durante la pasada madrugada, en una finca del barrio Santa Isabel, en la capital del departamento.

El reporte policial del caso señala que el dueño de casa oyó ruidos y salió al patio, momento en el que fue atacado por los canes que se habían introducido en su terreno.

El hombre fue trasladado al hospital, donde se constató que presentaba diversas mordeduras, y se lo ingresó para su tratamiento.

Una mujer de 65 años, vecina de la zona, reconoció la propiedad de los canes. Aseguró asimismo que, pese a que procura mantenerlos atados, suelen escaparse y ganar la calle. De hecho, ya habrían protagonizado incidentes con otras personas.

El caso está en manos de Fiscalía.