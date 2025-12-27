Policiales

Dos personas que viajaban en moto fallecieron luego de que una camioneta los impactara

Montevideo Portal

Dos personas que viajaban en una moto fallecieron en la tarde de este sábado luego de que una camioneta los impactara.

El accidente se dio en la Ruta 14, a la altura del kilómetro 4,300, en el departamento de Soriano.

Policía Caminera informó que “por causas a determinar”, una camioneta chocó de manera “frontolateral” contra una moto, en la que viajaban dos personas. Tras el impacto, el vehículo volcó.

Como consecuencia del siniestro, ambos ocupantes del birrodado fallecieron en el lugar, mientras que el conductor de la camioneta resultó herido.

Es el segundo accidente fatal que ocurre en las rutas nacionales este sábado. El primero se había dado minutos antes en el departamento de Rivera, cuando dos autos chocaron frontalmente en la Ruta 5. El conductor de uno de los vehículos murió, mientras que otras cinco personas —que viajaban en el otro automóvil—, resultaron heridas.

