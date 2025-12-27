Un hombre murió tras chocar de manera frontal contra un auto con matrícula argentina

Montevideo Portal
Un hombre falleció en la tarde de este sábado luego de un siniestro de tránsito ocurrido en el departamento de Rivera.
El siniestro se registró alrededor de las 18 horas, a la altura del kilómetro 479 de la ruta 5, cuando “por causas que se desconocen”, un vehículo con matrícula argentina y otro con matrícula uruguaya colisionaron de forma frontal. Como consecuencia del impacto, falleció el conductor del automóvil uruguayo.
La víctima era el único ocupante del vehículo, mientras que en el otro automóvil, cinco personas resultaron “lesionadas de diversa entidad”, informó la Policía Caminera.
Las autoridades trabajan en el lugar para esclarecer los hechos.
