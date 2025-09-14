Dos hombres discutieron y uno terminó baleado en Barros Blancos: está internado

Montevideo Portal
Dos individuos discutieron en Barros Blancos y uno de ellos terminó con una herida a causa de un disparo en el cráneo, informó la Jefatura de Canelones.
Según el parte, la víctima es un hombre de 35 años que fue trasladada al Hospital de Pando, y posteriormente derivado al Hospital de Clínicas en estado grave.
Por su parte, el victimario es un hombre de 33 años, poseedor de antecedentes penales. Este se dio a la fuga tras el hecho.
El hecho se dio en la calle Camino Ventura, entre José García y La Paz. El agresor se encuentra prófugo y está siendo buscado por el personal de Homicidios de Canelones, personal del Área de Investigaciones de la Jefatura de la Zona Operacional 2 y el de la Seccional 25.
